Horror: mató a su ex pareja y al policía que la custodiaba

"La última foto con mi hijo"

La última foto que me saqué con mi hijo Fernando. Hoy me lo mataron, con él se fue un gran trozo de mi vida. Lo voy a recordar para siempre con esa sonrisa. Dios me lo va a cuidar", escribió el sub oficial mayor retirado Milton Antonio Farinha, padre del policía asesinado en Salto, en un mensaje subido a Twitter.