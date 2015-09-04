Homicidios: 201 en ocho meses; proyectan récord para este año

En los primeros ocho meses del año se cometieron 201 homicidios en Uruguay, que lo lleva a que la proyección a fin de año supere el récord de 285 que se registró en 2012, según cifras del Observatorio de la Fundación Propuesta (Fundapro), institución que se encarga de hacer un seguimiento de los temas de seguridad pública.

"A este ritmo vamos a superar el récord del año 2012", dijo a El País Guillermo Maciel, directivo de Fundapro, vinculada al Partido Colorado.

Las cifras de Fundapro y las del Ministerio del Interior marcan la misma tendencia, aunque difieren en los números. Fundapro registra 158 homicidios en el primer semestre del año, cuatro más que el Ministerio del Interior (ver infografía).

Ayer, luego de comparecer en la comisión de Seguridad de Diputados, el ministro Eduardo Bonomi dijo que "hay mucha arma ilegal en la calle" y que se ha notado que los delincuentes realizan asaltos más rápidamente que antes quizás porque saben que la policía está llegando a los lugares de las rapiñas en un plazo de entre 3 y 5 minutos. En cada rapiña participan más delincuentes que antes que "no dudan en tirar a la policía", agregó. En general, los delincuentes son jóvenes aunque no necesariamente menores, dijo el ministro, que fue citado a la comisión por el diputado del Partido Nacional Jaime Trobo (Todos).

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Según Bonomi, Uruguay es uno de los países que tiene más policías en la calle y ahora lo que se intenta es que la policía cuente con más tecnología y esté más capacitada para evitar delitos. "La presión de la delincuencia es tan fuerte, que por más eficaz que sea la policía, tiene una tarea difícil por delante. Está delinquiendo gente que no tiene antecedentes", agregó. A esto se suma, dijo, que se mantiene un nivel de reincidencia de algo más del 50%.

"El año pasado la policía detuvo y fueron procesadas algo más de 13.000 personas, de las cuales poco más de la mitad fueron procesadas con prisión. (...) 3.500 personas por año están saliendo a delinquir", explicó el ministro.

En lo que va del año se incautaron 268 armas y se robaron otras 28, precisó. También planteó que entiende que la Policía necesita una unidad aérea.

El diputado Jaime Trobo dijo que le planteó al ministro que hace falta más policía en la calle porque la población atraviesa una situación de "angustia" y que "tendríamos que alegrarnos por la cantidad de delitos que se previenen y no por la cantidad de delitos que se aclaran". "El Partido Nacional va a acompañar todos los pedidos que haga el Ministerio del Interior para equipamiento, para tecnología, para formación de personal, para contratación de personal y para mejorar el sueldo de la policía", aseguró el legislador. Trobo mostró su desacuerdo con que la policía compre aviones y sostuvo que cualquier adquisición debe realizarse por parte de la Fuerza Aérea.

El año con mayor número de homicidios fue 2012: 267 según cifras oficiales. Foto: F.Ponzetto.

Bonomi dijo que está delinquiendo gente sin antecedentes penales