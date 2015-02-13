Hay un identificado en la red de corrupción de policías y ladrones

El Ministerio del Interior logró identificar a una persona que forma parte de la red de corrupción policial que actúa en connivencia con delincuentes en la zona de Carrasco y Punta Gorda, como parte de la investigación abierta por el robo en la casa del jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, según afirmó el miércoles el ministro Eduardo Bonomi ante la Comisión Permanente.

Los investigadores "tienen identificado a un individuo. La investigación ha avanzado", dijo Bonomi a los legisladores sin precisar si se trata de un policía o un ladrón, que es quien está detrás de la maniobra.

El modo de operar de esta banda es haciendo cosas —como robos o el "marcado" de casas de posibles víctimas— de forma tal de generar un hecho político pero sin cometer el robo en sí mismo, añadió, según dijeron a El País participantes de la reunión en el Parlamento.

Según consignó ayer El Observador, Bonomi dijo que hay una red de "corrupción" en la policía de Carrasco y Punta Gorda que proporciona "objetivos" o da "seguridad" a delincuentes para que roben.

Al leer el informe preparado por los investigadores sobre las alternativas del robo en la casa de Layera, ocurrido en noviembre, sostuvo que "la información obtenida previa al hecho publicado indica niveles de corrupción interna que protegen la actividad criminal en la zona, proporcionando objetivos o brindando seguridad".

El semanario Búsqueda, por su parte, informó ayer que Bonomi habló de una organización delictiva integrada por policías y civiles que busca "desestabilizar" su gestión.

Tras el robo al domicilio en Carrasco de Layera se produjo un intento de robo en la vivienda de Punta Gorda del subsecretario del Interior, Jorge Vázquez.

En la reunión de la Comisión Permanente del miércoles 11, Bonomi sostuvo que la "corrupción interna" en la fuerza policial se produce porque "no se toleran los cambios".

El diputado Pablo Abdala dijo que ponen un "manto" sobre las compras. Foto: María Inés Hiriart

Investigación por el robo en la casa del jefe de Policía