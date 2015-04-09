Hay dos detenidos declarando ante la Policía por el crimen del taximetrista

Dos sospechosos del asesinato del taxista de 55 años se encuentran declarando ante la Policía Un menor fue entregado a la Policía por su madre.

La madre de un menor de 16 años que habría participado del asesinato de Óscar Oroño, un taxista de 55 años y 24 de trabajo que fue abatido anoche de varios disparos en el barrio de Bella Italia, entregó al joven a la Policía.

Anoche, sobre las 23:30, la Policía encontró dentro de su taxi, chocado, el cuerpo de Óscar Oroño, un taxista de 55 años, y 24 años de trabajo, que fue asesinado de varios balazos en Bella Italia.

Una vez conocida la noticia, se anunció un paro total de taxis y sobre las 3 de la mañana de hoy miércoles, los trabajadores de la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) resolvieron plegarse y definir un paro total del transporte por 24 horas.

Los servicios de taxis se reintegrarán a las tres de la mañana del jueves mientras que los ómnibus locales comenzarán a recomponerse con los primeros servicios de la noche, entre la hora cero y la una de la mañana.

Los interdepartamentales de distancias cortas, largas y medias que salen de la terminal de Tres Cruces trabajarán normalmente.

En tanto, COPSA comunicó que este miércoles cumplen con el servicio de emergencia desde primeras horas de la mañana con un 75% de la flota y se normalizaron desde las 18 horas.

Algunas líneas funcionaron al 100% en la mañana, como Parque del Plata, Santa Lucía y Progreso. Otras, como Pando y El Pinar con el 65% de la flota en la calle.

Los trabajadores de UNOTT se encuentran en el velatorio del taxista fallecido y luego marcharán al Cementerio del Norte donde será enterrado.



Tenía dinero en su billetera.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo Oroño fue encontrado dentro de su taxi que estaba chocado, en la intersección de las calles Copérnico y Génova, en Bella Italia.

Tenía heridas de bala en el tórax y en axilas y con él estaba su billetera intacta, con dinero y documentos. Fue trasladaron a la policlínica de Jardines del Hipódromo y allí los médicos declararon su fallecimiento.

Según informó Oilcar Camaño, dirigente de la UNOTT a Inicio de Jornada de radio Carve, según los primeros datos conocidos se trató de un “intento de rapiña desde la vía pública y no dentro del móvil, cuando el taxista intentó huir fue baleado".



El último antecedente de este tipo ocurrió en diciembre pasado cuando una joven de 14 años, embarazada, y su novio de 19 años, Leonardo Gómez, asesinaron al taxista Mario Dipólito y quemaron su taxi.

Por el caso también fue procesada la madre de la joven, Alejandra Díaz por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y por un delito de encubrimiento, y el padrastro Daniel Rival, alias "el Pelado".



Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro Taxistas cortan 8 de Octubre Foto: Diego Castro

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