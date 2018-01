Gremiales quieren ahora "escuchar" al presidente

Se puede decir que ahora sí, tras desencuentros, manifestaciones, cruces de acusaciones y una evidente politización del tema, el gobierno y las gremiales agropecuarias comenzarán a buscar paliativos para la situación del campo. Será como empezar de nuevo. El presidente Tabaré Vázquez recibirá hoy a las 10 de la mañana a seis gremiales agropecuarias tras una primer encuentro el 15 de enero que lejos de calmar las aguas, las agitó. Hasta ahora en concreto solo hay indicios de que el gobierno podría rebajar el gasoil y la electricidad para algunos sectores específicos en función de los niveles de consumo pero nada más.

Virginia San Martín, presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas dijo a el País que las entidades van a la reunión con Vázquez "a escuchar" porque asumen que el mandatario ya tiene claro los puntos que les interesan dado que recibió la proclama que los denominados "autoconvocados" presentaron en el multitudinario acto del 23 de enero en Durazno. Allí enfatizaron en que hay atraso cambiario, en que se deben bajar los combustibles y la electricidad y los impuestos, en que se debe reducir el gasto público y en que se deben buscar más acuerdos comerciales, entre otros puntos."Lo que sabemos de las medidas es lo que el presidente adelantó a los "autoconvocados", dijo San Martín.

Panorama.

Las gremiales insisten en que, por distintos motivos, varios sectores tienen una rentabilidad nula o baja. En este contexto, la consultora Deloitte difundió un estudio en el que señala que "el sector agropecuario está relativamente estancado hace 5 años, luego de crecer 3,5% anual entre 2002 y 2011" más allá de que el sector forestal mantiene su dinamismo. El crecimiento del Producto Interno Bruto agropecuario habría sido el año pasado de solamente 1,1% cuando el conjunto de la economía habría crecido no menos de 2,5% y probablemente un 3%.

Frente al pico de la zafra 2013/14, el área agrícola acumula una caída de más de 20%, más allá de que el clima favorable del año pasado permitió rendimientos elevados y una mayor producción agrícola.

Aún así, Deloitte advierte que "pese a la alta productividad, los niveles de rentabilidad agrícola fueron malos en el último ciclo 2016/2017 (salvo en el caso de la soja)". "La caída de los precios internacionales de las materias primas no fue acompañada por una reducción del "costo país", enfatiza. Pablo Rosselli, economista de la consultora, consideró que "el problema central no son las rentas ni la presión fiscal al sector, la clave del problema es un dólar demasiado bajo".

Botana al cruce de intendentes

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, salió al cruce de sus colegas blancos, Carmelo Vidalín, de Durazno y Carlos Enciso, de Florida, que anunciaron medidas de austeridad luego de la manifestación de las gremiales rurales. "Debemos ser austeros siempre y no cuando nos llaman la atención", dijo Botana.

“A mí no me gustan este tipo de shows, este intendente cobra un tercio de lo que cobraba el intendentes anterior, no se rebajó sino que cobra un tercio”, advirtió y dijo que “lo mismo pasa con el secretario general y cada uno de los directores además de todo el personal de confianza”, puntualizó.

Botana indicó también que desde que comenzó este período electoral, luego de su reelección, “los celulares que les hemos entregado a los funcionarios los tenemos limitados desde el primer día en que se los distribuimos. Si se pasan de la cuota que le damos tienen que pagarlos ellos", expresó.

"Nadie usa locomoción, ningún director usa vehículos de la Intendencia salvo que sean tareas que exigen la representación oficial”, agregó y remarcó que “ni el intendente utiliza vehículos oficiales salvo que se trate de misiones oficiales”.