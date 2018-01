Mujica cuestionó a grandes productores que no ahorraron en tiempo de “vacas gordas”

El expresidente José Mujica cuestionó a los grandes productores que no ahorraron en tiempo de “vacas gordas” y dijo que habló con el actual mandatario, Tabaré Vázquez, sobre ésta problemática.



Mujica anunció, durante un encuentro con carniceros en Soriano, que se está trabajando sobre el sector lechero y no descartó rebajas en combustibles y energía eléctrica a corto plazo.



“Si los problemas existen hay que reconocerlos, ponerlos arriba de la mesa y discutir. Al Ejecutivo viene de todo, al presidente le llegan chiquitas, grandes, de todo entreverado, a la realidad hay que darle su lugar”, dijo el actual senador frenteamplista sobre el encuentro que el presidente mantuvo con los "autoconvocados.



Mujica explicó que como existen realidades diferentes, primero hay que atender las más urgentes.



“Estoy trabajando con los tamberos, vamos por partes dijo Jack el Destripador. No se puede poner todo en la misma bolsa, no es lo mismo un tambero que trabaja doscientas cuadras que son de él, a un tambero que trabaja cien cuadras que son arrendadas, es totalmente distinto y los dos son tamberos” indicó.



El movimiento de productores apunta a bajar el costo del Estado y en más de una oportunidad apuntó al “despilfarro” de la administración Mujica. Sobre esta crítica, el expresidente apuntó a los productores que vivieron "el tiempo de las vacas gordas y no guardaron para bancar" la actual situación del sector.

"Empezá por casa y después pedí, porque si tuviste tiempo de guardar, de vacas locas, mascaste (sic) a dos carrillos y ahora le venis a pedir a los otros lo que tú no hiciste, la paja se ve en el ojo ajeno. El gobierno tiene demanda de toda la gente, de los que vivieron las vacas gordas y de los que estaban en la llaga”, puntualizó Mujica.



“No quiero poner todo el agro en la misma bolsa. Hay gente que está jodida y hay que ayudarla. Pero desde que el mundo es mundo, los tiburones tiran adelante las sardinas y ellos se quedan atrás”, agregó.



Sobre la posibilidad de que se genere una grieta entre ciudad y el campo, Mujica entiende que el hombre “es un animal bastante estúpido, muy inteligente pero bastante estúpido”. “Lo peor que podemos hacer es confrontarnos, somos cuatro gatos locos. El país no es viable porque el país de los patrones, que tiene mucho valor, tiene que entender que están las masas de asalariados y que los dos son parte del país".



El exmandatario agregó que "no puede haber patrones que marchen si los asalariados tampoco viven. Por eso tenemos que encontrar un punto de encuentro. Que se nos puede reprochar al Frente si solo tratamos de repartir un poco más para la parte más débil y capaz que a veces nos pasamos de la raya. ¿Ese es el reproche que se nos hace?” Preguntó.



En ese momento se le preguntó, más allá de los planes sociales, sobre las inversiones y gastos sistemáticamente cuestionados en la administración de ANCAP bajo la presidencia de Raúl Sendic.



“Sendic no gastó nada en relación a lo que gastó el Banco Hipotecario que nos costó 1.500 millones de dólares. ¿Ya se olvidaron de la época del Banco Comercial en la época de los Rohm? La caída que nos significó, el país fundido y todo lo demás. Cuando empezamos a discutir la regasificadora, el petróleo costaba 110 o 120 dólares (el barril) y anunciaban que se iba más arriba. En ese momento ningún crack dijo: 'mirá que el petróleo iba a bajar a 40 o 50 dólares'”, finalizó.