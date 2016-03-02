Gobierno endurecerá régimen de libertades concedidas a presos

Tobilleras para los reclusos con salida transitoria y eliminan beneficios a los reincidentes.

Casi que escondido en el denominado objetivo número 6 del Ministerio del Interior, incluido en la memoria de esa cartera presentada ayer por el Poder Ejecutivo, se propone un endurecimiento del régimen de salidas transitorias y libertades condicionales para los reclusos como medida para mejorar los niveles de seguridad pública.

El Ministerio del Interior anuncia que este año enviará al Parlamento proyectos de ley destinados a limitar beneficios con los que cuentan los reclusos y que son concedidos por los jueces penales o los propios ministros de la Suprema Corte en las visitas de cárceles.

Se plantea concretamente presentar un proyecto en el que se establecerá la obligación de las personas presas beneficiarias de libertad provisional y libertad condicional, de presentarse ante la Policía para que el juez de su causa esté informado que no volvieron a delinquir. La cartera también considera modificar el régimen de las salidas transitorias, para que se pueda aplicar un sistema de pulseras electrónicas que permita realizar un seguimiento de la persona privada de libertad.

Interior también quiere cambiar la normativa penal en cuanto a la reincidencia en la comisión de delitos gravísimos (rapiñas especialmente agravadas, violación, copamientos, secuestros, homicidios intencionales). En estos casos, entiende el Ministerio del Interior que conduce Eduardo Bonomi, que "no resulta oportuno" que los imputados queden amparados por el régimen establecido para el goce de las libertades anticipadas. El ministerio cree que "la sociedad ya otorgó una oportunidad de rehabilitación al imputado y, en caso de reincidencia, el Estado debe tomar medidas de protección en defensa de aquella".

A nivel político, el Ministerio del Interior ha tenido una mirada crítica sobre la benevolencia de algunos jueces con los reclusos y la facilidad con que se conceden libertades anticipadas o condicionales.

En los primeros diez meses de 2015, la Suprema Corte de Justicia tramitó 4.407 expedientes con solicitudes de excarcelación. Se concedieron entre enero y octubre 504 libertades anticipadas, 1161 libertades condicionales y 21 libertades provisionales, lo que representó 40,8%, 100% y 17,07%, respectivamente, del total de solicitudes realizadas en cada caso.

Si se analizan las cifras desde 2011, el año en que se tra-mitó la mayor cantidad de expediente fue 2012 con una cifra de 6333 solicitudes de excarcelación.

Por otra parte, según consta en la Memoria, el Ministerio del Interior considera que se debe modificar el régimen de las medidas alternativas a la prisión que faciliten la reinserción social de los imputados y apostar a que las penas privativas de libertad sean un último recurso.

Estas propuestas del Ministerio del Interior se dan luego de un 2015 en el que se llegó a una cifra récord de homicidios (289). Esa cifra, además, supuso un incremento de 7,8% frente a 2014. En cuanto a las rapiñas y hurtos el gobierno se comprometió a reducirlas 30% durante su quinquenio de gestión. En 2015 aumentaron 2,82% los hurtos y rapiñas. Interior no dio datos específicos sobre estas últimas.

Más control a entes.

En la Memoria del Ministerio de Economía se incluye un cambio sugestivo, dados los problemas de gestión que salieron a la luz en Ancap. Será el incremento de la participación de la UGD (Unidad de Gestión de Deuda) de esa repartición en la definición de la estrategia financiera de las empresas públicas. Se busca que tenga "un mayor involucramiento en las instancias de negociación, diseño, evaluación, aprobación y ejecución de los planes de endeudamiento".

Economía entiende también que es necesario transformar la Dirección General de Casinos en un servicio descentralizado y ajustar su marco legal y su gestión porque, con 34 establecimientos, requiere un grado de innovación que no puede tener con la normativa en la que se debe enmarcar. El Ministerio también quiere que el parlamento defina un marco legal nuevo que determine claramente qué tipo de juego es legal y cuál ilegal. "El atraso legislativo y la indefinición al respecto, producen confusión, expansión de modalidades de juego ilegal y consolidación de las clandestinas", dice la memoria del Ministerio de Economía y Finanzas.

Antel Arena.

La memoria del gobierno hace una defensa del Antel Arena y señala que "es un centro de actividades con una concepción flexible y genérica, dotado de recursos tecnológicos de última generación" que "brindará al país y a la sociedad en su conjunto, un entorno moderno y adecuado para las actividades deportivas, culturales y de espectáculos".

Antel cuantificó sus metas: quiere mantener su actual cantidad de servicios celulares en 2,8 millones, llegar a 900.000 servicios de datos fijos y que 600.000 hogares tengan fibra óptica a fin de año.

Se espera que en el último trimestre del año próximo esté operativo el cable submarino que unirá las ciudades de Maldonado (Uruguay) y Santos (Brasil).

Por otro lado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, informó que se ha evaluado a las diez empresas interesadas en plantar cáñamo (una variedad del cannabis) industrial. De esa cantidad, una ya plantó y otra está en los preparativos finales. El resto se encuentra en evaluación.

En cuanto a la infraestructura ferroviaria, en los próximos días se lanzará la licitación del proyecto ferroviario Algorta-Fray Bentos.

El Comando General del Ejército definió como objetivo reiterar esta año la solicitud de refuerzos de crédito, de manera de cubrir "las deficiencias que ya son estructurales en la fuerza" y "lograr una estructura presupuestal de gasto equilibrada que permita funcionar a la Fuerza sin fondos extrapresupuestales, debido a la finalización de la misión establecida por Naciones Unidas para el contingente de Haití". Otro objetivo es la ejecución de un plan de construcción de viviendas para el personal.

BALANCE DEL 2015.

Cancillería: bajó gasto en misiones.

Las misiones oficiales de Cancillería en 2015 fueron 196 en comparación a las 643 realizadas en 2014, lo que significó un costo anual aproximado de un millón de dólares en 2015, cifra inferior a lo ejecutado en este rubro durante 2014 cuando por este concepto se registraron gastos por U$S 1.440.000. En porcentajes, la variación anual entre 2015 y 2014 registró una disminución en número de misiones oficiales del 70% y en los costos 30%.

Ventas al exterior caen 11,6%.

Durante el año las exportaciones de bienes (incluyendo las zonas francas) alcanzaron los US$ 8.967.000.000 lo que supuso una reducción de 11,6 % en comparación a 2014. Si se toman en cuenta las exportaciones desde el territorio aduanero nacional, estas alcanzaron los US$ 7.717.841.820,64, lo que supuso una variación en -15,28% en relación a 2014. Esta disminución ocurrió fundamentalmente por la caída en los precios de algunos productos.

Otorgaron casi 7.000 residencias.

De acuerdo al último estado de situación de la dirección responsable, —al 31 de diciembre de 2015— se concedieron 6.919 residencias permanentes. De forma diaria se recibieron más de 200 consultas personales y más de 150 llamadas. Predominan las solicitudes de nacionales argentinos (50%), brasileños (15%), venezolanos (11%), peruanos (9%), colombianos (7%), chilenos (4%), paraguayos (2%), bolivianos y ecuatorianos (1%).

Aumento de turistas y de divisas.

Durante enero-diciembre de 2015 llegaron 2.964.481 visitantes (sin incluir los cruceristas, sumados llegaron 3.230.000 visitantes).

El ingreso en 2014 fue de 2.810.651 visitantes.

El ingreso de divisas de enero a diciembre es de U$S 1.776 millones. Estos datos reflejarían un aumento de 5,3% en el ingreso de visitantes con respecto a 2014 y un 3,3% en el Ingreso de Divisas. La incidencia en el PBI es de un 7,1%.

Interior quiere poner el foco en la población recluida y sus beneficios para sus salidas. Foto: Archivo.

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