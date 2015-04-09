Falleció el empresario baleado en una rapiña

El empresario Walter Trapote, de 49 años, dueño de una estación de servicio en Piedras Blancas, falleció ayer de mañana en el CTI de Médica Uruguaya. El lunes de tarde fue abordado por delincuentes a unas cuadras de su estación ubicada en Belloni y General Flores.

El empresario recibió un balazo en la cabeza y los delincuentes, que según testigos eran dos en una moto, se robaron del interior de la camioneta el botiquín de primeros auxilios pensando que era una caja con dinero de la recaudación.

La Policía maneja el caso como rapiña y homicidio.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, lamentó la muerte del empresario y en el día de hoy, a las 14:00 horas, tiene prevista una reunión con la Unión de Vendedores de Nafta.

Trapote había salido de su negocio minutos antes cuando fue sorprendido por los delincuentes en moto.

La agresión ocurrió en la esquina de las calles Homero y Artagaveytia, a tres cuadras de la estación.

Testigo.

Un vecino de la zona fue el único testigo que logró aportar elementos a la Policía

"Yo estaba en la puerta curándome una herida en el brazo, cuando de pronto sentí dos tiros. Levanté la cabeza y vi cómo se venía la camioneta encima mío", contó Elpidio Sosa, el vecino que vio cómo los delincuentes disparaban contra el empresario.

El hombre, perdió el dominio del vehículo que se fue contra la vereda chocando y rompiendo el muro de la casa de Sosa. "Cuando me fui a parar veo como se rompe el muro y me cae un bloque cerca", contó el vecino.

Piedras Blancas