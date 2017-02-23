Evangélico: empleados se declaran en conflicto

El Sindicato de Trabajadores del Hospital Evangélico del Uruguay (Siheu) se declaró "en conflicto" ante "la negativa de la empresa de llegar a un acuerdo con los trabajadores por la plataforma reivindicativa".

Hoy los delegados del sindicato negociarán con la mutualista a instancias de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). El gremio suspendió las medidas de paro que tenía previstas para hoy y dejó en suspenso otro paro de 24 horas que había sido anunciado para mañana, a la espera de la negociación.

"La participación del sindicato movilizado en todas las filiales de Montevideo y Colonia hizo entender a las autoridades de la necesidad de negociar", señaló el sindicato en Facebook.

Los trabajadores sostienen que no se cumple con el convenio colectivo firmado en 2014 para los funcionarios de farmacia y por el retiro de un subsidio por enfermedad que tenían los trabajadores no médicos.

NEGOCIAN EN LA DINATRA