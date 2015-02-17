Está preso hace 36 años por homicidio y escapó hoy de la cárcel
Carlos Rivero tiene 60 años y está procesado por haber cometido un homicidio, rapiñas y robos. Ingresó a la cárcel hace 36 años y en la mañana de este martes escapó.
La Policía pide colaboración a la población para ubicar a un recluso que escapó sobre las 8 de la mañana de este martes de la Unidad Penitenciaria N°2, Chacra Libertad.
Se trata de Carlos Orlando Rivero Sánchez, un hombre de 60 años que ingresó a la cárcel en julio de 1979 procesado por un delito de homicidio, por rapiñas, hurtos y violencia privada.
Su pena vence en diciembre de 2018.
chacra libertad
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