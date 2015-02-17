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El País Información

Está preso hace 36 años por homicidio y escapó hoy de la cárcel

17/02/2015, 15:01
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Policía busca al recluso fugado Carlos Orlando Rivero Sánchez. Foto: Ministerio del Interior

Carlos Rivero tiene 60 años y está procesado por haber cometido un homicidio, rapiñas y robos. Ingresó a la cárcel hace 36 años y en la mañana de este martes escapó.

La Policía pide colaboración a la población para ubicar a un recluso que escapó sobre las 8 de la mañana de este martes de la Unidad Penitenciaria N°2, Chacra Libertad.

Se trata de Carlos Orlando Rivero Sánchez, un hombre de 60 años que ingresó a la cárcel en julio de 1979  procesado por un delito de homicidio, por rapiñas, hurtos y violencia privada.

Su pena vence en diciembre de 2018.

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Policía busca al recluso fugado Carlos Orlando Rivero Sánchez. Foto: Ministerio del Interior

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