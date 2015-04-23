Encontró a su marido baleado en el sillón de su casa; la Policía investiga

La mujer de la víctima escuchó disparos y fue al comedor de su casa para ver qué sucedía. Su marido estaba tirado en el sillón y herido en el pecho. En ese momento ella llegó a ver a tres hombres del otro lado de la ventana.

Un hombre de 36 años murió este miércoles sobre las 22 horas en la zona de Tres Ombúes.

Si bien la Policía se encuentra investigando y por el momento se desconocen detalles de lo sucedido, la mujer de la víctima contó a los agentes que estaba en su casa cuando escuchó varios disparos.

Fue entonces que se dirigió al comedor y llegó a ver por la ventana a tres hombres parados fuera de la casa. Su marido estaba en el sillón, herido.

Tras llamar al servicio de emergencia 911 el móvil lo trasladó a un centro de salud, donde ingresó ya fallecido. Tenía una herida de bala en el pecho.



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