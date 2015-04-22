Encontraron muerto a un indigente en 18 y Yaguarón

La Policía tomó conocimiento de que había un cuerpo en el Centro de Montevideo a través de una llamada al 911. Aún se desconoce la identidad y las causas de la muerte.

A las 6:00 de la mañana fue encontrado el cuerpo de un hombre en avenida 18 de Julio y Yaguarón, que presuntamente vivía en situación de calle.

La Policía concurrió a esa esquina céntrica luego de una llamada realizada al 911. Una ambulancia de una empresa privada concurrió al lugar y constató el fallecimiento del hombre.

Policía Científica trabaja para conocer la identidad de la persona y las causas de la muerte, informó a El País la Jefatura de Policía de Montevideo.

Fuentes policiales indicaron a radio Monte Carlo que el cuerpo no presentaba heridas, ni hematomas, lo que hace suponer a los investigadores que la causa de la muerte sería una falla cardíaca producto de las bajas temperaturas.

Avenida 18 de julio. Foto: Archivo de El País

esta madrugada