Encerraron a empleados y robaron 150 mil pesos de comercio en Manga

Dos delincuentes llegaron al comercio minutos antes de que cerraran. Llevaban cascos, armas y uno de ellos guantes. Obligaron a los tres empleados a darles la recaudación y luego de encerrarlos escaparon.

Sobre las 13 horas de este domingo dos hombres ingresaron a un comercio ubicado en avenida San Martín y Pasaje H, en Manga, y redujeron a los empleados que allí se encontraban.

Las víctimas dijeron a la Policía que los delincuentes llegaron momentos antes de que cerraran. Tenían cascos y armas, y uno de ellos usaba guantes.

Una vez dentro del local exigieron violentamente el dinero. Tomaron a los trabajadores y los obligaron a que los lleven a las oficinas. Según informó la Oficina de Prensa de Jefatura de Montevideo, los delincuentes robaron unos 150 mil pesos.

Luego de que tomaron el dinero dejaron encerrados en la oficina a los trabajadores, una de ellas una mujer de 32 años y dos hombres de 27 y 41. Escaparon, y la Policía investiga.

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