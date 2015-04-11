Empresario de las fiestas criollas fue muerto a hachazos

Luis Giménez Pedrín, el empresario que organizaba las criollas del 1° de mayo en Florida, apareció asesinado en la madrugada de ayer. Su cadáver fue encontrado maniatado a 150 metros de la casa, situada sobre la Ruta 5 a pocos kilómetros de la ciudad.

Ayer la Policía buscaba en el campo un hacha, con la que el o los homicidas habrían atacado al hombre.

Autoridades policiales señalaron que el último contacto que el productor tuvo con sus familiares fue a través de redes sociales en la madrugada del pasado domingo, día de su 68 cumpleaños.

Giménez había instalado en su campo un ruedo para jineteadas al que había denominado "Rincón Floridense". Ayer la Policía buscaba a dos personas del Cerro de Montevideo que trabajaron en el establecimiento en la preparación de la fiesta criolla.

No obstante, su apego a las actividades de la tradición campera no le impedía ser un activo usuario de las redes sociales en internet. De hecho, una de las primeras señales de alerta para su familia y amigos fue su injustificada ausencia en Facebook, según confirmaron a El País fuentes de la investigación.

Los investigadores policiales locales, que contaron con apoyo de Policía Científica de Montevideo, se encontraron con la casa revuelta. Hasta anoche no se había podido localizar el auto del fallecido.

El cuerpo del empresario fue hallado debajo de una chapa, maniatado. Presentaba un golpe profundo en la cabeza lo que hizo sospechar a la Policía de que fue ultimado con un hacha, según consignaron a El País fuentes de la investigación.

Hasta anoche la Policía no manejaba datos concretos sobre el paradero de los sospechosos y del auto de la víctima. La Justicia Penal de Florida participó de todas las etapas del procedimiento.

Los medios de Florida destacaron la figura de Giménez Pedrín. Era un hombre vinculado a la actividad criolla mediante la organización de jineteadas, pero también tenía un perfil de dirigente del fútbol local.

Además, era un aficionado a las carreras de caballos, siendo un habitual concurrente al hipódromo floridense. Tenía un club de fútbol que participaba en campeonatos del interior del Florida o en actividades benéficas.

Giménez Pedrín era muy apreciado en Florida.

Policía busca a dos personas que hacían labores en el campo