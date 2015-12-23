"Emergencia sanitaria" en Santa Lucía por la basura

Servicio afectado por paros y vandalismo a contenedores.

El Municipio de Santa Lucía declaró ayer una emergencia sanitaria en la ciudad debido a que los residuos no se recolectan en forma normal desde hace 14 días por el conflicto de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Canelones y unos 40 contenedores fueron vandalizados en solo un día.

Raúl Estramil, alcalde de Santa Lucía, explicó que decidió declarar la emergencia ayer a las 6:00 de la mañana, por las "miles de toneladas de basura desparramadas por la ciudad, sin tener en cuenta los contenedores individuales que están en las casas de familias, porque no se está recogiendo basura" por las medidas de Adeom por reclamos salariales y de condiciones laborales.

Además, el alcalde dijo que el problema de la basura se agudizó porque "una cuadrilla de depredadores ha venido vandalizando contenedores, semiencapuchados, de noche; según los vecinos, vuelcan los contenedores al centro de la calle, los rompen y a otros los incendian. El viernes pasado vandalizaron alrededor de 40 contenedores".

La Intendencia de Canelones y el Municipio realizaron la denuncia por esas acciones. Asimismo, la comuna canaria investiga lo ocurrido, dijo el director de Gestión Ambiental de la IMC, Leonardo Herou.

Estramil afirmó que no vincula el vandalismo "con el conflicto de Adeom, pero es algo estratégicamente diseñado. Antes del conflicto el vandalismo no era así de planificado".

Río.

El alcalde indicó que con las últimas lluvias, las aguas arrastraron la basura al río Santa Lucía, que está a ocho cuadras del centro de la ciudad.

Por esto se decidió declarar la emergencia para dar una "voz de alarma por las consecuencias que se puedan venir", en relación a la contaminación de ese curso de agua del cual OSE extrae el recurso y lo potabiliza para abastecer de agua potable el área metropolitana: Montevideo, San José, Canelones y a Florida.

El alcalde aseguró que solicitó colaboración al Ministerio de Defensa y a la Intendencia para mejorar la situación de limpieza de la ciudad.

Herou sostuvo que ayer tuvieron un servicio casi normal en Santa Lucía y que anoche preveían trabajar con varios camiones de empresas particulares. Además, "vamos a reponer los contenedores vandalizados y mañana habrá brigadas de limpieza, que estarán a cargo de una cooperativa", indicó.

Por su parte, el alcalde aseguró que ayer de mañana "funcionó un servicio bastante normal, pero estamos muy lejos" de la regularidad.

"Basura no es por los paros".

El alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, dijo que el problema de la recolección de residuos "no es un tema de paros, es un tema de siempre". Aseguró que él solicitó 20 contenedores en 2011 y no tuvo respuesta de Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental. Herou dijo que si faltan contenedores le dará más.

Vandalizaron 40 contenedores en Santa Lucía, Canelones: a algunos los incendiaron. Foto: Santa Lucía Ciudad.

Desde hace 14 días hay paro de Adeom Canelones