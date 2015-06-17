El caso de Milvana puede ser disuasivo

El director nacional de Policía, Julio Guarteche, dijo ayer que espera que la desarticulación de la banda de secuestradores de la doctora Milvana Salomone sea un disuasivo para los delincuentes que pretendan seguir sus pasos e imponer esa modalidad delictiva en el Uruguay.

En los últimos tres meses ocurrieron seis secuestros, una racha absolutamente inusual para este tipo de delitos. La semana pasada, un empresario fue rescatado horas después de haber sido secuestrado frente a su domicilio. Ayer, al finalizar la conferencia de prensa, Guarteche dijo que la Policía cuenta con el personal y la tecnología suficiente para "responder" ante este tipo de ilícitos. "Esperamos que el esclarecimiento de este hecho opere como un desestímulo" para otros delincuentes que piensen realizar secuestros en el país.

Tras calificar como un "caso complejo" el secuestro de Milvana, Guarteche llamó a varios medios de prensa a reflexionar por poner en riesgo la vida de la doctora. "Cada uno debe saber qué hizo bien y qué hizo mal", señaló, sin nombrar a ningún medio de prensa en particular.

Según las fuentes policiales, algunos trascendidos de prensa entorpecieron las negociaciones con los secuestradores. En este caso en particular, la Policía facilitó la negociación de la familia de la doctora con los delincuentes y se llegó a pagar el rescate. Según la Policía, los secuestradores ya estaban identificados y bajo vigilancia pero se prefirió no intervenir para preservar la vida de la médica. No obstante, los últimos casos de secuestros son una preocupación para el Ministerio del Interior. El caso de Milvana fue un importante banco de pruebas para foguear a las autoridades, tanto en el uso de inteligencia, la cual se potenció significativamente para aclarar el caso, como en la aplicación de tecnología de última generación.

Los últimos seis secuestros, sin contar el de Salomone, involucraron a dos empresarios, dos jóvenes del Cerro y sujetos con antecedentes.

Según la policía