Ejército en "alerta" ante tercer ingreso de delincuentes a sus predios

Esta vez fue a la Escuela Militar ubicada en Toledo. Los delincuentes no pudieron avanzar al ser detectados por la Guardia de Prevención que les dio la voz de alto.

Dos hombres intentaron ingresar al predio de la Escuela Militar ubicado sobre la ruta 6 en Toledo el sábado en la madrugada, pero vieron frustrado su objetivo al ser detectados por la Guardia de Prevención que les dio la voz de alto.

Según una circular reservada del jefe del Ejército que divulgó Subrayado, se instruye que “ante la sucesión de estos hechos irregulares y que atentan contra nuestra seguridad, se deberá estar alerta y aplicar todos los procedimientos establecidos en la legislación vigente para salvaguardar la integridad de nuestros efectivos así como para preservar nuestro material y las instalaciones militares”.

Es la tercera vez en lo que va del mes que delincuentes ingresan a predios militares. La última había ocurrido el 21 de enero cuando un delincuente ingresó en el Batallón de Infantería n°1 y fue encontrado por la guardia que le dio la voz de alto e hizo que el delincuente fugara mientras hacía dos disparos.

Antes de eso el 8 de enero delincuentes robaron fusiles en el mismo Batallón.



Escuela Militar. Foto: Archivo El País

INVESTIGACIÓN