Ejecutivo no hará otra oferta a judiciales

El Poder Ejecutivo dejó en claro que no presentará una nueva propuesta a los funcionarios judiciales tras el rechazo que recibió de la última fórmula para pagar los adeudos que se generaron por la Ley de Presupuesto de 2010.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo a Telenoche que "el gobierno no va a poner más en esto y habrá que esperar la instancia que jurídicamente corresponda a futuro".

Murro sostuvo que "la sociedad uruguaya iba a tener que pagar US$ 100 millones en tres años para 5.000 personas y este es un dinero importante".

El Ejecutivo que propuso pagar un 15,76% de lo retroactivo a diciembre de 2012 en lugar del 21,06% que surge de la liquidación original. A su vez, en cuanto a la deuda generada desde el 23 de diciembre 2012 hasta el 31 de diciembre pasado —que suma unos US$ 35 millones— se propuso pagar entorno al 70% del monto total.

El ministro de Trabajo consideró que el rechazo del planteo que hizo la Asociación de Funcionarios Judiciales "es un hecho lamentable para el país, para el Poder Judicial y también para los funcionarios judiciales".

Murro sostuvo "hay una sentencia vigente pero hay un artículo legal que faculta al Poder Ejecutivo a pagar cuando tenga fondos disponibles" y agregó que la cartera quiso "seguir el camino de la negociación" dado que se creyó que se tenía "un buen acuerdo que se rechazó" por parte de los trabajadores.

La asamblea de judiciales que se realizó el pasado miércoles rechazó por amplia mayoría el plan con 1.453 votos por el "No", 589 por el "Sí" y 21 abstenciones. Hubo 2.060 personas, de un total de 3.600 funcionarios. El secretario general del gremio, Carlos Fessler, sostuvo a El País que "jamás" hubo una asamblea con tanta gente. El próximo martes habrá una reunión del ejecutivo del sindicato para evaluar los pasos a seguir. No se descarta ir a la huelga.

Murro. En la pasada ronda salarial, gobierno no acompañó 40% de acuerdos. Foto: EFE

ADVERTENCIA DE MURRO