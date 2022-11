Dos visiones enfrentadas sobre la eliminación del cogobierno en la UTEC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes de la semana pasada, el gobierno aprobó la ley que modificó el sistema de gobernanza de la UTEC. En concreto, dejó sin efecto lo que establecía la ley 19.043, que en su artículo 14 indicaba que el Consejo Directivo Central de la Universidad Tecnológica (UTEC) estaría conformado por un cogobierno integrado por el rector, dos delegados electos por los docentes, dos delegados electos por los estudiantes, un representante de los trabajadores y otro de los empresarios, un formato que nunca se llegó a efectivizar.

A partir del nuevo proyecto, el consejo se conformará con tres personas designadas directamente por el Poder Ejecutivo, que además deberán contar con las venias del Senado.



Ante esto, el presidente del sindicato de la UTEC, Marcelo Ubal, calificó este nuevo método de “muy riesgoso” y señaló que “el hecho de que las tres personas sean sugeridas por el Poder Ejecutivo con venia del Senado claramente marca la posibilidad de incidencia en todo lo que tiene que ver con aspectos como la libertad de ciencia, que es central (...). Y deja la puerta abierta para que, por ejemplo, a gente que queda sin cargos políticos por algún avatar político, ya sea porque no ganó la elección o dejó de ser intendente (...), se le ofrezca esto como posibilidad también de acceder a un cargo”.



Al respecto, el consejero de la UTEC, Rodolfo Silveira, expresó que en el mundo “no hay sistema que garantice que una gobernanza sea perfecta, pero hay que pensar en modelos de gobernanza alternativas. No digo que sea mejor o peor, sino distinto. Yo no cerraría la discusión de cogobierno sí o no, pero creo que debe ser una discusión más profunda”, apuntó.



El jerarca justificó el cambio al aludir a que cuando las universidades son autoreguladas existe peligro de que se “aíslen del entorno”.

“Cuando son jueces y partes, el peligro es que se aísle del entorno. Esto está puesto en la exposición de motivos: cuando menos burocracia tenés, podés lograr mejor eficiencia en la toma de decisiones, porque hay menos tiempo de discusión. Creo que son buenas las discusiones, pero se pueden tener a la interna”, opinó. Además, a su entender, el cambio “soluciona la situación provisoria que existía”, que “no era buena para la institución”.



A modo de ejemplo, citó que con el anterior modelo “nunca quedó definido quiénes eran los representantes por cada sector. Y ahora, tanto el rector como los dos consejeros que sean elegidos, deberán contar con reconocida trayectoria que avale su designación”.



A su vez, aclaró que la voz de otros representantes seguirá estando en lo que denominó Comité Académico. “Ahora se crean los órdenes estudiantil, docente y de funcionarios. Y se integra un comité académico que es un órgano consultivo donde estará la voz de los internos y del entorno de la universidad, un delegado de Inefop y otro del congreso de Intendentes. Este comité funcionará como un órgano asesor del consejo. Tiene la responsabilidad de brindar insumos al consejo central para que se tomen decisiones en base a evidencias. Y esto es la clave de cómo ha funcionado la UTEC hasta ahora, consultando”.

Finalmente, Silveira aludió a la constante transformación que transitan los sistemas educativos en el mundo, sobre todo a raíz de los cambios que introdujo la pandemia. “Hizo que aparecieran modelos híbridos que cambian mucho, desde la pedagogía hasta la tecnología”.



La UTEC se creó en 2014, durante el gobierno frenteamplista de José Mujica, luego de un fallido intento por hacer universitaria la UTU. Por ella han pasado, al momento, unos 4.000 estudiantes.