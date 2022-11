Comisión del Senado aprobó cambio en designación de directores de UTEC; sindicato advierte por riesgos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión de Educación del Senado aprobó por mayoría el proyecto que cambia la gobernanza de la Universidad Tecnológica (UTEC), con votos del oficialismo y sin acompañamiento del Frente Amplio, informó la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

Bianchi explicó que, según la normativa aprobada, “los directores designados van a ser a propuesta del Poder Ejecutivo, con venia del Senado”.



"Hemos cambiado varias veces la Constitución y no hemos podido tocar una ley que es ya obsoleta en muchas cosas", indicó la legisladora, en referencia a la Ley Orgánica Universitaria.

La senadora indicó que la fecha límite para aprobar un nuevo gobierno para la institución es el 1 de diciembre. Como explicó tiempo atrás el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, hace diez años se fijó un régimen de gobierno provisorio que podía durar hasta cuatro años, pero ya van diez prolongaciones. En caso de no aprobarse para diciembre, se entraría en una situación de vacío jurídico.



Antes de la votación en Comisión, el presidente del sindicato de la UTEC, Marcelo Ubal, había señalado que “el hecho de que las tres personas sean sugeridas por el Poder Ejecutivo con venia del Senado claramente marca la posibilidad de incidencia en todo lo que tiene que ver con aspectos como la libertad de ciencia, que es central. (...) y deja la puerta abierta para que, por ejemplo, gente que queda sin cargos políticos por algún avatar político, ya sea porque no ganó la elección o dejó de ser intendente (...), se le ofrezca esto como posibilidad también de un cargo político”.



“La existencia de este tipo de posibilidades es muy riesgoso”, apuntó. También destacó que "lo que no se quiere es participación, se tiene una sospecha del cogobierno".



Además, señaló que la Universidad de la República (Udelar) es cogobernada y "eficaz". "Movió muchísimo mejor la institución, con 150.000 estudiantes, que la UTEC que tiene un poco más de 3.000", apuntó.



Consultado respecto a cómo es el diálogo con los directores actuales, el sindicalista señaló que "no hay diálogo, el que discrepa es perseguido, hostigado o es echado”.