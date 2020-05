Sindicato de trabajadores de los colegios: "El Codicen se olvidó del sector privado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato de Trabajdores de la Educación Privada (Sintep), remarcó este lunes que el protocolo de vuelta a clases establecido por el gobierno no incluye a los funcionarios de la educación privada. "El Codicen se olvidó del sector privado", remarcó y pidió por "un protocolo común".

Sobre los anuncios realizados la semana pasada sobre cómo se desarrollará la vuelta a clases en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, Sommaruga expresó que "la reflexión tiene una serie de problemas en relación a la forma y el proceso". "En relación a la forma, que le puede pasar a cualquiera, fue una conferencia muy confusa y desordenada teniendo en cuenta que toda la sociedad estaba en vilo esperando este anuncio (...) Con respecto al proceso, creemos que hubo zonas de improvisación importantes teniendo en cuenta la delicadeza y la relevancia de tener un retorno seguro", dijo en "Doble click" (radio Del Sol).

"Hacer el anuncio sin estos protocolos nos parece improvisado", subrayó.

Recordó que hay "protocolos sanitarios instituidos, específicos" y que "la enseñanza privada incluye también todo lo que es la enseñanza no formal: CAIF, clubes de niños, centros juveniles". "Tampoco tenemos en el sector de la primera infancia un protocolo para toda esa franja", sumó.

"El Codicen se olvidó del sector privado, porque el protocolo que hizo la ANEP es solo para el sector público y el sector privado depende de la ANEP. La ANEP es el ente autónomo del Estado que debe asegurar las condiciones normativas y de funcionamiento institucional y pedagógico de toda la enseñanza privada", indicó.



"Con mucha modestia, no quiere que suene de otra manera, es el sindicato el que está atrás de esto. Si nosotros no estuviéramos insistiendo y machacando, volvemos sin protocolo. O cada colegio con su protocolo, lo cual es absurdo porque la pandemia no va a estar discriminando entre un colegio y otro", agregó.

Sommaruga insistió en que "el protocolo tiene que ser común y dar garantías a todos". "Necesitamos un protocolo común y sobre la base protocolo común, cada comisión bipartita estudiará cómo aplicar cada protocolo a cada colegio", valoró.

En ese sentido, señaló que "no hay un criterio claro respecto a cómo dividir los grupos" y que "hay un conjunto de aspectos que tienen que ver con el ingreso, los recreos, las salidas y que no está escrito eso".



"Los trabajadores no vamos a arrancar sin protocolo sanitario", manifestó.

De todos modos, aclaró: "Estaría todo dado para que esta semana comencemos a trabajar en un protocolo. Sintep tiene una propuesta".



Por otra parte, Sommaruga también recordó la importancia que significaría la vuelta a clases para el sector docente: "Somos el quinto sector del país con más trabajadores en el seguro de paro. Hay miles de familias que están cobrando el 50% de sus ingresos".