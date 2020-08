Silva salda duda sobre jornada completa en privados: "No está permitido" más de 4 horas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La inspección de Privados de Primaria elevó una consulta al Consejo Directivo Central (Codicen) luego de que diez colegios, la mayoría del interior, informaran a los padres que volverían a su horario "habitual" de jornada completa. Pero, ¿es posible superar las cuatro horas, pese a la indicación de no extender la carga horaria?

El presidente del Codicen, Robert Silva, fue enfático en afirmar a El País que ningún centro de enseñanza puede incrementar su horario de clases presenciales y recordó que hay un protocolo vigente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) que establece un máximo de cuatro horas y que rige tanto para centros públicos como privados.

"Ellos (por los colegios) no pueden, porque nosotros tenemos un protocolo que rige a los centros educativos púbicos y privados que establece cuatro horas máximo", explicó el jerarca a El País.

El País consultó al área de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública, a través de la vocería del organismo, y obtuvo una respuesta distinta: “Lo enviado por los colegios está correcto” y, por tanto, no cabe una sanción.

Pero Silva indicó hoy no es correcto y dijo que solo se modificará una vez que las "autoridades sanitarias" y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) así lo establezcan. "Yo lo hablé personalmente con el ministro (Daniel) Salinas y lo hablé personalmente con referentes del grupo y no estamos autorizados a más de cuatro horas", aseveró.

El presidente del Codicen informó además que ayer martes se comunicó con los dos directores, uno de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) y el otro de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), "para decirles que no están autorizados a trabajar más de cuatro horas en actividades curriculares".



Silva aclaró, por otra parte, que sí están permitidas las actividades que son extracurriculares como pueden ser "una salida al aire libre o un encuentro religioso" que no implica más horario de clases. "Pero actividad curricular en centros educativos en salones no están permitidos", reiteró.

"Las cosas las estamos manejando con muchísima responsabilidad, porque acá hay dos derechos: el derecho a la salud, que hay que preservar y que es el principal en juego en este momento, concomitante con el derecho a la educación", indicó.