Silva pidió "formalmente" mantener guardias gremiales en comedores el día del paro

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva pidió “formalmente” que se establezcan “por parte de la FUM - TEP (Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria) guardias gremiales para que ni un solo comedor permanezca cerrado el próximo 18 de agosto”, dijo Silva sobre el paro previsto para ese día.

Al comienzo de su carta, Silva manifestó su “satisfacción” hacia los integrantes de la FUM-TEP por poner el tema de la alimentación de los niños durante los días de paro sobre la mesa. Pero luego, expresó que lo que los convoca es “encontrar una solución en conjunto”.



En ese sentido, Silva escribió: “le peticionamos formalmente que se establezcan por parte de la FUM - TEP guardias gremiales para que ni un solo comedor permanezca cerrado el próximo 18 de agosto, en particular en aquellas escuelas que no abren sus puertas como ha acontecido en forma reiterada en paros anteriores”.

A su vez, el presidente del Codicen argumentó que resulta “absolutamente imposible” generar mecanismos de distribución de tickets a escolares en centros educativos entre el próximo lunes y martes a nivel de todo el país. “Además de no contar con stock a la fecha el sistema de distribución de tickets ha sido absolutamente extraordinario para atender el sistema de alimentación de emergencia establecido por la DGEIP (Dirección General de Educación Inicial y Primaria)”, escribió.



Además, dijo, “ello implicaría saber de antemano qué docentes adhieren al paro o eventualmente qué centro no abrirá sus puertas con anterioridad a la concreción de la medida gremial”, algo que no comparte “por las implicancias que ello podría tener en el marco del derecho a huelga que la Constitución Nacional establece para todos los trabajadores”.

Por ese motivo, Silva manifestó formalmente esta solicitud, para que la “FUM TEP disponga la realización de guardias gremiales” que también “será conversado con la DGEIP a efectos de que conjuntamente y a través del PAE (Programa de Alimentación Escolar), se instrumenten mecanismos para cumplir con el sistema que se disponga al efecto, dejando expresa constancia de nuestra disposición a colaborar en todo lo que pueda corresponder ya que la alimentación de los niños es una preocupación que compartimos”.



En diálogo con El País días atrás, la secretaria general de FUM-TEP, Elbia Pereira, indicó que la movilización prevista para este miércoles es en protesta contra la Rendición de Cuentas. "Por un mensaje insuficiente del Codicen, pero mucho más insuficiente del Poder Ejecutivo que no contempla ninguno de los pedidos de la administración", dijo.



Los maestros se concentrarán en la Plaza 1 de mayo de 12:00 a 13:30 horas, y rodearán el Palacio Legislativo, donde se leerá una proclama de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay.