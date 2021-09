Silva sobre críticas de maestros: "La fecha de culminación es la que la autoridad educativa establece"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, se refirió este lunes a las críticas que la Federación de Magisterio (FUM-TEP) hizo respecto a las fechas del fin de cursos 2021 que fueron divulgadas por Anep el viernes 24. “Esto no es entendible ni admisible”, dijo la secretaria general de la Fum-Tep, Elbia Pereira, respecto a esa decisión.

Silva afirmó: “Nosotros tenemos tanto en Primaria, Secundaria, como en UTU, diálogo permanente con el sindicato. Lo que pasa es que hay cuestiones que son de resorte del gobierno. Quizás había una costumbre de entablar determinadas decisiones o de adoptar determinadas decisiones en determinados ámbitos. En este caso hubo diálogo, hubo acuerdo, hubo diálogo con el equipo técnico, con las inspecciones técnicas, con los referentes pedagógicos que cada subsistema tiene y la fecha de culminación es la que la autoridad educativa establece en función de todos estos requerimientos”.



Por otro lado, Pereira también sostuvo que las autoridades educativas “desconocen totalmente el intenso trabajo dedicado durante el año, y en plena pandemia para promover los aprendizajes de los estudiantes”.



El presidente del Codicen se manifestó respecto a esa afirmación, y dijo: “Yo creo que no es así. Yo creo que hay algunos sindicatos que desde el momento inicial de la pandemia han estado en una actitud crítica siempre. Cuando teníamos presencialidad pedían la no presencialidad, cuando no teníamos la obligatoriedad pedían la obligatoriedad. Cuando teníamos obligatoriedad decíamos que poníamos en situación de peligro a los niños (…) nosotros estamos para construir, como siempre lo digo. En la ANEP estamos del lado de la solución y no del lado del problema”.



“Reconozco, y les pido a las maestras, y les pido a los profesores, un esfuerzo más de todo el que han hecho. Tenemos que cerrar este año de la mejor manera, y no hay duda de que muchos de nuestros estudiantes siguieron la trayectoria educativa a través de la virtualidad. Otros muchos, miles, no”, dijo en declaraciones con Telemundo (Canal 12).

En ese sentido, Silva concluyó: “extender las clases era necesario. Requerir el último esfuerzo, valorando el trabajo de los docentes, es lo que nosotros pedimos y es en función de lo que nos propusieron de los distintos subsistemas lo que resolvimos”.