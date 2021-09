Fecha de fin de cursos: para Federación de Magisterio "no es entendible ni admisible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Anep anunció el pasado viernes las fechas definitivas del fin de cursos 2021. Tras la noticia la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (Fum-Tep), Elbia Pereira difundió un video en el que manifestó que era inadmisible e inentendible”.

Para Pererira que las autoridades educativas “desconocen totalmente el intenso trabajo dedicado durante el año, y en plena pandemia para promover los aprendizajes de los estudiantes” y por ese motivo, la FUM-TEP “exige a las autoridades que se cumpla con la ley 18.508, ley de negociación colectiva en el sector público, que convoque a las organizaciones cada vez que corresponda discutir por las condiciones de trabajo”.

La secretaria general expresó, a su vez, que denuncian esta situación, “esto no es entendible ni admisible. Vamos a exigir que modifiquen esta resoluciones”. El video culminó con Pereira manifestando que “no es por ahí. No es sin conversar, no es sin dialogar. Ese no es el camino que los docentes nos merecemos”.

Calendario de fin de curso



Para Educación Inicial y Educación Primaria los cursos terminarán el martes 21 de diciembre y los actos de fin de curso tendrán lugar tanto el miércoles 22 como el jueves 23 del mismo mes.



Por otra parte, junto con la Dirección General de Educación Secundaria se determinó que la finalización de clases para los alumnos que estén en bachillerato será el viernes 3 de diciembre. Tres días después, a partir del 6 y hasta el 14, tendrá lugar el "Espacio de Apoyo Complementario".



Para los estudiantes de Ciclo Básico las clases terminarán el viernes 10 del mismo mes, mientras que el "Espacio de Apoyo Complementario" iniciará el lunes 13 y se extenderá durante una semana.



La Dirección General de Educación Técnico profesional estableció que para la Educación Media Profesional (EMP) y para la Educación Media Tecnológica (MET), los cursos terminarán el 3 de diciembre.



Tres días después y hasta el sábado 18 tendrá lugar el espacio complementario.



Además, se estableció que para los alumnos del Ciclo Básico de las UTU y los que están en Formación Profesional Básica (FPB), las clases terminarán el sábado 11 de diciembre. Luego, desde el 13 y hasta el 23 de ese mes, podrán participar del espacio de apoyo