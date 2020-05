El retorno a las aulas: así serán las clases en la nueva normalidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primero el interior urbano y después el área metropolitana. Será un regreso gradual con combinación de clases presenciales y virtuales, grupos divididos y con menos niños en clase, sin comedores y nada de tiempo completo ni horario extendido. Se espera que haya prioridad para sexto de liceo y también para los primeros años de escuela, tapabocas y más distancia entre los bancos. A grandes rasgos así será el regreso a clases, aún sin fecha, según las conversaciones entre los representantes de las agremiaciones de colegios, las autoridades de la educación y Presidencia.

El gran problema para todos los actores educativos es que aún no hay un plazo ni fecha comunicada. “Precisamos que haya una fecha de inicio del cronograma porque eso descomprimiría bastante, nos mostraría dónde está el final del túnel en medio de una gran presión para los colegios”, dijo a El País Juan Carlos Noya, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (AIEP), que agrupa a unos 50 colegios laicos. Pero esa fecha no aparece por ahora: “No sé si no la tienen o no quieren decirla. No nos largan nada”.

Desde la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), que agrupa a 157 colegios, su director Adrián Arias dijo que parece haber “una penca de fechas” en redes sociales pero ellos tampoco han tenido notificación oficial. “Nosotros no nos quedamos quietos”, indicó.



La decisión final será del gobierno y, tal como publicó ayer El País, el grupo de expertos en conjunto con el Poder Ejecutivo y las autoridades de la educación, trabajan en un cronograma de reintegro a clases que aún no tiene fecha. En ese plan inicial, la idea es que comiencen de forma paulatina con la educación presencial antes de las vacaciones de invierno.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer que dará su opinión cuando se reúna con el grupo de expertos y que la decisión depende de muchos factores. Pero dio algunas pistas que muestran que al menos en su cartera son partidarios de esperar un poco. “Hay que tener mucha cautela, porque vamos logrando mantener una situación epidemiológica controlada pero no podemos cantar victoria”, indicó.

Plan educativo.

¿Qué se puede esperar cuando llegue ese anhelado retorno a clases? Todo indica que las instituciones públicas y privadas empezarán al mismo tiempo y que el criterio en todo caso será geográfico (las escuelas y colegios del área metropolitana quizás deban esperar) y también puede incidir el tamaño de los centros.

En una reunión que tuvieron las asociaciones de colegios semanas atrás con el presidente del Consejo Directivo Central Robert Silva, se transmitió que las escuelas públicas de tiempo completo o tiempo extendido funcionarían en un horario de cuatro horas y los colegios privados también con menos horas de clase.



El plan que armó el Consejo de Educación Primaria, por ejemplo, pasa por dividir los niños y que una parte vaya a clases presenciales dos días a la semana y la otra parte otros dos días. Quedaría un día en el medio para limpieza “profunda”, dijo una fuente educativa. Ese plan fue armado por las autoridades anteriores, según supo El País y hay que ver si las nuevas -que asumieron el 6 de mayo- lo ratifican. Esa división podría ser, por ejemplo, que lunes y jueves vayan los niños de cuarto a sexto y martes y viernes los de inicial y de primero a tercero. La idea a nivel de los colegios también es que las clases se dividan, para asegurar el distanciamiento. “Estamos pensando escenarios donde los alumnos no vayan todos los días ni todo el tiempo”, dijo Arias, de los colegios católicos. Y Noya, de los colegios laicos, apuntó: “Algunos colegios podrán dar clase, con una parte de los alumnos en el aula y otros siguiendo desde sus casas, y otros no podrán. Grabarán las clases o buscarán otras alternativas. Pero la idea es no dar clases dobles”.

La asistencia será voluntaria y se coordinarán entradas y salidas para evitar aglomeraciones. Los comedores y cantinas no funcionarán. Es un hecho que habrá una combinación de educación presencial y virtual. Noya dijo que una de las razones de las demoras en el reinicio es que se estudia si se arranca en la educación inicial o primeros años de escuela, que son “los que más lo requieren desde el punto de vista social”. El problema es cómo se hace comprender el distanciamiento social a los más pequeños.



Pero lo que más preocupa es sexto año de liceo y el nivel al que deben llegar los estudiantes para pasar a la universidad. Dar un año por perdido no es opción para Noya. “Es el peor escenario y generaría un conflicto muy importante”, afirmó.

De hecho, las Asambleas Técnico Docentes de Secundaria ya pidieron al Codicen que cuanto antes vuelvan las clases presenciales en sexto año, que se ponga ahí la prioridad, dijo una fuente oficial a El País. Arias matizó y sostuvo que son los grupos que tienen mejores condiciones para acceder a las clases virtuales por la edad, pero que el problema está en las actividades de laboratorios o proyectos de investigación.