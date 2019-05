Polémica por cartel en liceo de Montevideo; citan al Codicen por violación de laicidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades del Codicen encabezadas por su presidente Wilson Netto concurrirán al Parlamento la semana próxima para informar sobre el cartel que apareció en el Liceo 28 de Secundaria en Bulevar España. Legisladores de Alianza Nacional como el diputado Pablo Abdala sostuvieron que se trata de una violación de la laicidad y por ello citaron a los responsables de la Educación.

“Si querés seguridad no pidas militares, pedí educación. La reforma no es la forma”. El cartel duró menos de un día y fue retirado a pedido del consejero del Codicen Robert Silva. Pero según Abdala, ayer volvieron a instalarlo en la fachada del centro educativo y por eso el legislador tomó la decisión de llamar al Codicen.



El cartel alude críticamente a la campaña Vivir sin Miedo que impulsa el sector Alianza Nacional para reformar la Constitución y que en octubre será sometido a consulta popular.



El gremio estudiantil del liceo 28, responsable del cartel, convocó a un paro el lunes y recibió el apoyo de grupos contrarios a la reforma que lidera el nacionalista Larrañaga.



Abdala sostuvo que ese cartel viola el principio de laicidad porque implica un pronunciamiento político en un centro de Enseñanza.



Además, dijo que los alumnos tienen cartelera en el interior del local donde pueden manifestarse.



Si existió o no la violación de la laicidad está siendo objeto de estudio de la división jurídica de Secundaria, según se informó a comienzos de semana.