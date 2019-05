Retiran un cartel de la puerta de un liceo de Montevideo y los estudiantes realizan un paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Si querés seguridad no pidas militares, pedí educación. La reforma no es la forma”. El cartel duró menos de un día. Los estudiantes lo habían colocado a la entrada del liceo 28, sobre Bulevar España. Pero los políticos de Alianza Nacional, que promueven el plebiscito y la campaña “Vivir sin Miedo” se quejaron de que el aviso “violaba la laicidad”, lo que llevó a que el consejero del Codicen, Robert Silva, pidiera que se descolgara el cartel.

Por eso, el gremio estudiantil del liceo 28, responsable del cartel, convocó a un paro el lunes y recibió el apoyo de grupos contrarios a la reforma que lidera el nacionalista Jorge Larrañaga. Un comité de base feminista del Frente Amplio publicó en las redes sociales: “Apoyamos al gremio estudiantil que hoy (por el lunes) hace paro porque les hicieron bajar un cartel contra la reforma: que no nos metan miedo a expresarnos, que no vuelva el miedo de lo que está permitido pensar y lo que no”. Y el sindicalista docente Luis Martínez afirmó: “El diputado Pablo Abdala (que denunció que se estaba violando la laicidad en el liceo 28) está de cazador de brujas. Se acabó la dictadura, no debe perseguir a los gremios estudiantiles”.



¿Existió la violación de la laicidad? El tema está siendo objeto de estudio de la división jurídica de Secundaria. Es que no es “blanco o negro”. Por un lado, quienes se expresan son los estudiantes y no los docentes. Por otro, existen carteleras para publicar anuncios gremiales y los carteles en la puerta tienen que contar con la aprobación de la dirección liceal.



Según la ley de Educación, la laicidad implica la pluralidad de visiones. En este sentido, la Inspección de Secundaria está promoviendo que haya un debate del tema, pero que no se instale un aviso “proselitista” de una sola opinión.