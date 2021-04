El Plan Ceibal asegura que 25 mil estudiantes no tienen conectividad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El lunes se retomarán las clases. Serán virtuales y obligatorias. Según el gobierno, el sistema de enseñanza llega “mejor preparado” que hace un año, con planes gratuitos de internet para docentes, con algunas de las plataformas de Ceibal libres de consumo de datos y con cinco departamentos en los que el 99% del alumnado ya recibió sus nuevos dispositivos digitales. Según los sindicatos de la educación, se llega a esta instancia con “una serie de definiciones que evidencian improvisación y que afectan el derecho a la educación”. Por eso pidieron una reunión “urgente” con las autoridades.

El escenario epidemiológico llevó a la suspensión de las clases presenciales, medida que el Ministerio de Educación extendió hasta, al menos, el lunes 12 de abril. Pero las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública entienden que la obligatoriedad educativa -que es un derecho consagrado en la Constitución- “no está en suspenso” y que habrá que justificar las faltas.

Por eso los gobernantes procuran darle una solución al 5% de los estudiantes de escuelas públicas y 8% del primer ciclo de liceos y UTU (al menos 25.000 alumnos) que carecen de acceso a internet.



Ese es “el núcleo duro que más hay que atender, aunque luego hay otras dificultades como reparaciones de equipos (un 4% del parque de máquinas del Plan Ceibal) o consumo de datos sobre las que se está trabajando”, explicó Leandro Folgar, presidente de Ceibal.

El jerarca reconoció que el aporte de Ceibal “está pensado para un híbrido con la presencialidad” y no para que todo el sistema, en todos sus niveles, funcione a distancia. Por ejemplo: la educación es obligatoria desde los cuatro años y hasta el término del bachillerato, pero los alumnos de inicial y los de bachillerato no reciben dispositivos “salvo algunos cupos”. O prueba de ello, también, “se ha logrado que la plataforma de videoconferencia no consuma datos y que esté alojada en los servidores de Antel”, pero eso supone un máximo de 10.000 usuarios concurrentes a la vez para un sistema de más de 500.000 personas.

En esa línea, explicó Folgar, “parte de lo que los docentes han aprendido es que las instancias sincrónicas tienen que ser breves y se tiene que dar más tiempo a las tareas asincrónicas (fuera del horario de clase o videoconferencia)”. Esto último supone, a veces, el apoyo de la familia.



La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay (CSEU) emitió un comunicado ayer en el que se expresa que las decisiones adoptadas por las autoridades afectan “en especial a los sectores más pobres de nuestra sociedad, así como las condiciones en las cuales los trabajadores desarrollen sus tareas”.

Plan Ceibal. Foto: Fernando Ponzetto.

Según la encuesta representativa de los estudiantes de sexto de escuela a sexto de bachillerato que la ANEP realizó el año pasado, durante la suspensión de la presencialidad, dos de cada tres alumnos del contexto más rico han podido participar “siempre” o “muchas veces” de actividades educativas a distancia. Entre los más pobres, en cambio, el porcentaje desciende al 45%.



El diputado Sebastián Sabini (MPP) promoverá una minuta en la que se solicita al Poder Ejecutivo “extender la conectividad a plataformas educativas (CREA, EVA) gratuitas para estudiantes de todos los niveles, asegurando su acceso a través de Antel”.

La empresa pública de telefonía ya cuenta con un plan de 40 gigas gratuitos por mes para los docentes. Pero, según Sabini, “eso corre solo para los que son clientes de Antel y no es extensivo a todos los niveles, sectores y estudiantes”. Por eso busca que su bancada se haga eco del reclamo que requiere de una mayoría para que sea enviado luego al Ejecutivo (la Cámara de Representantes no puede decidir sobre una acción que implica un presupuesto extra).



El directorio de Antel trabaja en “nuevas propuestas” y “es probable” que la próxima semana se anuncien novedades, dijo el presidente del directorio, Gabriel Gurméndez.

Ceibal, por su parte, ha ampliado las plataformas que pueden usarse offline. CREA, que sería como el aula virtual de Ceibal, también puede usarse fuera de línea. La aplicación móvil (dado que se permite el uso con dispositivos que no sean de Ceibal) tiene la opción del manejo offline. “El mandato de Ceibal es facilitar la conectividad en los centros educativos, en los cuales se ha mejorado mucho y se han cambiado a la tecnología 4G la conexión de unas 360 escuelas rurales que antes no lo tenían”, explicó Folgar. Mientras, “se avanza en prestaciones sin uso de datos o en la facilitad de accesos a los dispositivos (en lo que va del año se entregaron 36.000).

El presidente del Codicen, Robert Silva, había explicado que “existe una obligación de los docentes de continuar el vínculo con sus estudiantes, incluso en la virtualidad, y existe un derecho del estudiante de seguir siendo educado... No es un tema voluntario ni da lo mismo participar de las actividades o no”. En este sentido, aclaró: “Si por probadas razones se justifica la inasistencia, no se verá afectada la evaluación del estudiante”.