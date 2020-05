Más de 13.000 niños se desvincularon de la escuela durante la pandemia del COVID-19

Las nuevas autoridades de Primaria llevan menos de dos días en el cargo y ya tienen una cruzada: el rescate de más de 13.000 niños que se desvincularon de la escuela durante lo que va de esta pandemia por el coronavirus. Se trata del 4% del total de escolares matriculados y que han perdido todo contactos con los maestros y el centro educativo, ni siquiera van a buscar su vianda con comida.

“En el escenario actual, este es el núcleo de niños que más nos preocupa: los hemos intentado localizar a través de vecinos, por celular y nada…”, cuenta Selva Pérez Stábile, inspectora Técnica de Primaria y quien encomendó a los inspectores regionales hacer un relevamiento sobre qué están haciendo los escolares desde la suspensión de las clases presenciales.

En la periferia oeste y centro de Montevideo es donde más se está notando el abandono. Los datos preliminares que maneja la inspección técnica, también reflejan problemas de desvinculación en el norte del país.

Como sucede con las faltas escolares en general, en los contextos de mayor pobreza “se evidencian cifras más altas de abandono”. Y, como también ocurre con las inasistencias globales, “a menor edad del niño, mayor es la desvinculación”.

Primaria había empezado el año lectivo con 343.000 estudiantes matriculados. De cada uno de ellos, en los centros educativos cuentan con los números de contacto y los domicilios. “En condiciones normales (léase la “vieja normalidad”) se podía ir hasta las casas a buscarlos, de ahí que en la escuela no tuviésemos desvinculación. A lo sumo, teníamos una cifra marginal de abandono intermitente”, dice Pérez Stábile.



El abandono intermitente, que es cuando un alumno asiste a clases 70 o menos días en el año, estaba planchado en el 0,6%. La excepción ha sido el año 2009 en que había trepado al 1,6%. ¿Casualidad?

“No, el salto de 2009 estuvo vinculado a la gripe Ah1N1”, explica Alejandro Retamoso, coordinador del Departamento de Investigación y Estadística Educativa de la ANEP. Más allá de las excepcionalidades, dice el investigador, “lo que queda claro en la experiencia de más de 20 años -en los que hubo alertas, seguimientos individualizados, maestros comunitarios, planes de cero falta- es que la asistencia escolar ha dependido más de factores exógenos que endógenos a la escuela”.



Una epidemia o una inundación hacen saltar las cifras. Pero también las impulsa la edad del alumno o, lo que es sinónimo, “cómo los padres entienden la importancia del ciclo educativo de sus hijos”. ¿Cómo es posible que un niño de cinco años falte casi el doble que un niño de seis años?, se pregunta Retamoso. “Eso responde a que, culturalmente, como sociedad no hemos valorado lo suficiente la importancia de la educación inicial, por ejemplo”.

Ese no es el único problema: “a veces en una casa hay un niño pequeño que alguien tiene que cuidar, entonces, en una especie de efecto cascada, también deja de asistir al centro educativo el hermano mayor”.

La pandemia.

Cuando el COVID-19 desembarcó en Uruguay y supuso la suspensión de las clases presenciales, Primaria se fijó un primer objetivo: que haya contacto entre los alumnos y la maestra. El paso posterior fue un seguimiento de las actividades educativas.



En este sentido, el relevamiento de la inspección técnica muestra que al 4% de los escolares desvinculados se le suma el 79% que está teniendo actividades a través de las plataformas del Plan Ceibal. El restante 17% corresponde a quienes mantienen tareas por otras vías: Whatsapp, Zoom, radios comunitarias, ejercicios cuando van en busca de la vianda y hasta deberes puerta a puerta.

Para los casos más “problemáticos”, ese 4% que se desvinculó, el sistema suele aplicar la sanción: el recorte de las asignaciones familiares y hasta la judicialización del caso si el padre no cumple con la obligación educativa.



Pero en esta coyuntura de emergencia, dice Pérez Stábile, “podría ser hasta contraproducente el recortar los recursos en un escenario de vulnerabilidad extrema”. Por eso Primaria ya trabaja en estrategias para ir al rescate de los niños; tarea que con seguridad, involucre a otras instituciones del Estado.

Pablo da Silveira en el Parlamento: "Aceptamos la ley de educación"

El ministro de Educación Pablo da Silveira señaló en el Parlamento que con los cambios planteados en el gobierno de la enseñanza en la ley de urgente consideración “no se está tratando de cambiar todas las reglas de juego”.



“No estamos impulsando un cambio radical a corto plazo del modo en que funciona la educación, sino un cambio gradual que avance mediante modificaciones paulatinas”, aseguró Da Silveira en su comparecencia a la comisión especial del Senado que analiza la LUC.



De acuerdo a la versión taquigráfica Da Silveira dijo que la ley actual de educación -aprobada en los gobiernos del Frente Amplio- no le gusta “nada”, pero aseguró que no se la busca sustituir en un proyecto de urgente consideración.



“A quienes hoy estamos ocupando puestos de responsabilidad en la educación les decimos que la ley general de educación vigente no nos gusta nada. Si fuera por nosotros, cambiaríamos del primer al último artículo. No nos parece un buen ejemplo de ley de educación; pero fue una ley legítimamente procesada, legítimamente votada, legítimamente promulgada y la aceptamos, por lo tanto, como ley vigente”, subrayó. El ministro aseguró que el gobierno no está sugiriendo “una sustitución de la ley actualmente vigente por otra”. “La idea de modificar la ley de educación no está en la agenda próxima y, además, no correspondería hacerlo por esta vía”, finalizó.