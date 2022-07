El MEC prepara sistema de becas a docentes para que terminen sus carreras: ¿cómo será?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) prepara un sistema de becas que otorgará un monto cercano a los US$ 450 mensuales a estudiantes de formación docente para culminar sus carreras. Serán dos tipos de apoyos que cubrirán a los alumnos que estén cursando los dos últimos años de un total de cuatro.

La entrega de estas estará determinada por dos factores: la escolaridad y el nivel de ingreso familiar de los estudiantes. Será destinado a alumnos de carreras de maestro de primaria y profesorados de educación media. De esta manera, el plan se centra en las carreras más tradicionales y se deja afuera otras como la de Educador Social.



La medida busca incidir de forma directa sobre la baja titulación de los docentes de educación media. El plan es parte de la idea del MEC de lograr una mayor profesionalización de los profesores, lo que va de la mano con el reconocimiento universitario de la carrera, un pilar de la reforma educativa.

Según los últimos datos publicados por el Consejo de Formación en Educación (CFE) uno de cada cuatro estudiantes que había ingresado en 2017, logró recibirse en tiempo y forma en 2020. Es decir que la tasa de egreso de 2020 fue de 25,5%.



La estrategia del MEC para que los docentes lleguen a ser universitarios actúa sobre tres ejes. En primer lugar aquellos docentes ya recibidos, en segundo los estudiantes que están terminando su carrera y, por último, aquellos que comenzarán a formarse en el año próximo. Estos dos últimos grupos serán los beneficiarios de las becas. La idea es hacer foco en un problema histórico, que tiene que ver con que los aspirantes a docentes empiezan a trabajar luego de pasar la mitad de la carrera, sobre todo en materias donde hay déficit de profesores, como ser matemáticas o física.

Planes

El primer paquete de becas estará destinado a estudiantes que cursen cuarto año en el año 2023. Según el ministro, Pablo da Silveira, estos “deberán cumplir algunos requisitos extra” para acceder a ellas. En primer lugar, expresar la voluntad de que se van a presentar a rendir la prueba final de acreditación de título universitario. Aquella que organizará el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y que certificará que el egresado cumpla con una serie de requisitos definidos por el MEC.



Una vez mostrado este interés, deberán previamente inscribirse a una serie de cursos -optativos para el general de los estudiantes, pero obligatorios para quienes buscan acceder a estas becas- que impartirá el ministerio. Se trata de capacitaciones para que estos estudiantes avanzados puedan prepararse de la mejor forma para tomar la prueba que otorgará el grado universitario.



Da Silveira aclaró que la beca otorgará a estos estudiantes la posibilidad de despejar tiempo para “centrarse en los últimos cursos de su carrera e inscribirse a estos que imparte el MEC para obtener su título”. Además, el jerarca prevé que el porcentaje de estudiantes a los que se otorgue la beca sea “muy cercano al 100%”.

El segundo plan de becas es para aquellos estudiantes que cursarán tercero a partir del 2025. Es decir, aquellos que empezarán a estudiar en 2023. Para estos la propuesta es premiar a quienes mantengan los mejores promedios y que tengan un nivel de ingreso familiar bajo. La cifra de becas a otorgar quedará determinada por la matricula de 2025, por lo que no se maneja una cifra concreta por el momento.



El director de Educación del MEC, Gonzalo Baroni, explicó que lo que se destinaría a becas es lo que está incluído en los montos asociados a “apoyos institucionales y becas” en el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. Para el año próximo, el gobierno propuso US$ 2.000.000. Pero para los años 2023 y 2024 están previstas otras partidas presupuestales dentro del Plan Quinquenal, de US$ 4,3 millones en el primer año y US$ 8,1 millones en el segundo.



