Frente Amplio cita a jerarcas de la Educación al Senado por plagio en un documento oficial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el día de ayer, la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió citar a las autoridades de la Educación, para que brinden explicaciones sobre una acusación de plagio en un documento oficial.

Las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Consejo de Formación en Educación (CFE). deberán comparecer ante la comisión de Educación y Cultura de Senado.



La polémica se generó luego de que la profesora Adela Riccetto denunciara a través de Twitter que el documento titulado: “Propuestas para el diseño de la formación de grado de los educadores” contiene párrafos iguales a los de un archivo del Ministerio de Educación de Argentina. La denuncia fue replicada por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes). Ante este hecho autoridades del MEC y ANEP, indicaron que estudiarán mejor el caso.

MIRA TAMBIÉN Comisionado pidió aumento del 20% del presupuesto para sistema carcelario

El punto de quiebre fue la publicación de la ANEP y el CFE, quienes a través de un comunicado asumían el error de “no citar debidamente la procedencia o fuente bibliográfica” de una serie de párrafos. Además, se aclaró que se trató de un documento interno y en construcción, cuyos errores serán subsanados en el futuro.



Pero el comunicado, que buscaba calmar las aguas, terminó provocando fuertes críticas de los sindicatos y de legisladores de la oposición.

Posturas

Tres instituciones educativas fueron convocadas al Parlamento, pero la ANEP aparece como la principal señalada para brindar explicaciones de lo que sucedió.



El ministro de Educación, Pablo da Silveira, prefirió “respetar la autonomía de ANEP” y aseguró que se trata de un tema que le compete al ente. Por tanto, si debe acudir al Senado lo hará, pero no tiene previsto realizar declaraciones.



Por su parte, el presidente del CFE, Víctor Pizzichilo reafirmó su convicción de que no hubo plagio. “Hablamos de un documento en construcción que tiene fallas. Jurídicamente no hay plagio”, afirmó. El jerarca sostuvo que “no es comprensible” la acusación, ya que es un documento preliminar trabajado en conjunto. Sobre la posibilidad de sanciones, Pizzichilo descartó que se tomen medidas.

MIRA TAMBIÉN Sindicato pide anulación de documento de ANEP denunciado por plagio y la renuncia de autoridades

Desde la ANEP, el presidente del Codicen, Robert Silva, expresó que es bienvenida la citación para dar un cierre al tema.



“Anulamos dudas y continuamos en el camino de transformar el desastroso plan que desde 2008 rige la formación docente del país”, dijo.



Silva aclaró que existe una intención de hacer “una tormenta en un vaso de agua”. El jerarca reclamó que es necesario pasar a las “críticas sustantivas” y, en su lugar, dejar los “intereses no educativos”.



En la citación al Senado se tratarán más de una arista del tema, aseguró Sebastián Sabini, senador por el Frente Amplio. Para él, el error en el documento incumple el reglamento.



“Curiosamente para un gobierno que habla de la participación, el documento se le brindó 24 horas antes de su aprobación a los consejeros del orden docente y estudiantil”, afirmó el senador en sus redes sociales.

Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Nicolás Lorenzo, afirmó que “desde el Frente no tenemos dudas de que se trata de un plagio”, pero además no se sorprenden por la negación de las autoridades, ya que “no van a decir jamas una cosa así”.



Desde el Sindicato de docentes de Formación en Educación (Sidfe) se pidió la anulación del documento. Además, los profesores solicitaron las renuncias de las autoridades políticas al frente del CFE.