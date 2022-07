Las autoridades de la UTEC piden establecer un nuevo gobierno definitivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El miércoles pasado, los miembros del Consejo Directivo Central provisorio de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) advirtieron ante legisladores, en el marco de la discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, sus intenciones de que la conducción sea definitiva. El tema central que genera discrepancias dentro del Parlamento es la cogobernabilidad asociada a la autonomía del centro.

Desde su fundación en 2012, la UTEC no realizó elecciones de sus autoridades, sino que se optó por la conformación de un Consejo provisorio determinado por el Poder Ejecutivo con venia del Parlamento.



Este mecanismo figura en la ley fundacional de la institución, que hasta el momento no fue aprobada por no alcanzar las mayorías especiales que requiere. Y por decisión de los diferentes gobiernos que entendieron que el consejo permitía el buen funcionamiento de la Universidad, aunque momentáneo.

A partir de 2013 se previó que el consejo ejerciera por cuatro años, pero en 2016 se decidió extender este mecanismo dos años más, es decir, hasta diciembre de 2018. Para entonces la institución contaba con tres directores, que por resolución del Poder Ejecutivo renovaron una vez más su mandato hasta diciembre de 2022. Lo que comenzó siendo provisorio, culminó sosteniéndose por diez años.



Durante este tiempo existieron cambios entre los integrantes del consejo, en su mayoría por renuncias que se dieron en diferentes períodos. El consejo actual está integrado desde 2012 por Rodolfo Silveira, desde 2015 por Graciela Do Mato y desde 2018 por Andrés Gil. Estos culminan su período el 1° de diciembre de 2022.



Hoy, según el integrante del consejo provisorio, Rodolfo Silveira es necesario generar un marco que permita “el cogobierno de la UTEC y su autonomía”. Pero agrega la salvedad de que existen diversas formas de asegurarlo.



“Estamos acostumbrados a la estructura de cogobierno de la Universidad de la República (Udelar), pero no es el único formato existente”, sostuvo.



En esta línea, Silveira dejó claro que no es posible comparar estas instituciones. Además, consideró que es necesario tener en cuenta que se trata de una universidad nueva y pequeña en su cantidad de estudiantes. Estos son aspectos que diferencian lo que puede ser la manera de resolver en relación a la Udelar.

Proyecto

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, manifestó que desde el ministerio que dirige se está trabajando en un proyecto de ley para otorgar un gobierno definitivo a la UTEC.



El jerarca prefirió no dar detalles, pero entre los partidos políticos el tema despierta opiniones encontradas.



El senador cabildante Guillermo Domenech, se mostró interesado en que se mantenga la actual forma de gobierno en la UTEC, ya que asegura, en su opinión, una buena gestión.



En línea con esta postura, la senadora por el Partido Nacional Graciela Bianchi afirmó que sin mayorías especiales la solución es continuar con la prórroga al actual directorio.



En oposición a esto se muestra el integrante de la Comisión de Educación y Cultura, Nicolás Lorenzo quien indicó que es necesario resolver este dilema “antes del 1° de diciembre”.

Por otro lado, la senadora colorada Carmen Sanguinetti tiene una postura más moderada. Si bien aseguró que se debe terminar con las prórrogas sostenidas, la UTEC necesita una “gobernanza más ingeniosa y aggiornada al siglo XXI”.

Cogobierno

La postura del representante por el Partido Independiente, Iván Posada abre el espacio para un nuevo debate, ya que considera que “no se deben llevar las disputas político-partidarias a la educación”. Según Posadas es un hecho que se da en órdenes de la Udelar. Ésta es una postura respaldada por Domenech y Bianchi.



Según Bianchi, el Frente Amplio prefiere el cogobierno como una forma de control. “Mi partido y casi me animo a decir que la coalición, no estamos de acuerdo en que la UTEC termine en un cogobierno”, dijo la senadora.



El Frente Amplio apuesta a que haya cogobierno. “Se puede reglamentar la Ley actual o hacerle modificaciones, pero lo fundamental es que sea cogobernada y autónoma”, dijo el diputado Nicolás Lorenzo.