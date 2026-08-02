La UCU fue reconocida como "mejor universidad privada del país" por el ranking internacional QS

La Universidad Católica del Uruguay (UCU) fue reconocida entre las universidades privadas del país como “la mejor posicionada en Uruguay” por el QS World University Rankings, una de las evaluaciones de educación superior con mayor prestigio y referencia en el mundo. Esta evaluación ratifica el camino de innovación y cambio de modelo que viene transitando en la última década.

Para el rector de la UCU, padre doctor Julio Fernández Techera, sacerdote jesuita (S.I.), ese camino refleja la apuesta en áreas desde la formación integral de profesionales, el fortalecimiento de la investigación y la internacionalización, hasta el vínculo y los aportes a la sociedad uruguaya. Cada una, asegura el rector, trae implícita la necesidad de siempre “mirar más lejos”.

“La excelencia está entre los valores de la universidad, el hacer las cosas mejor cada vez y el ser autocríticos. El resultado obtenido da fe de que realmente estamos logrando la mejora continua que nos habíamos propuesto. A su vez, trae mucha responsabilidad: porque haberlo alcanzado implica que tenemos que ser consistentes con aquello por lo que se nos reconoce”, sostiene.

Su reflexión viene acompañada de una realidad que está presente en cada cambio de la UCU: los desafíos propios del mundo actual. El rector lo explica de esta manera: “La nueva universidad debe centrarse mucho más en el espíritu crítico, en la creatividad, en la capacidad de generar proyectos y en profundizar éticamente sobre el significado de nuestro trabajo. La UCU recibe el reconocimiento de QS pensando en cómo haremos en los próximos años para ser una universidad pertinente para el segundo cuarto del siglo XXI, que realmente es imperioso”.

No en vano, en los últimos diez años se realizaron dos rediseños curriculares totales y se está trabajando en un tercero. Y cada año son más los estudiantes que eligen realizar experiencias internacionales como parte de su formación profesional y los profesores extranjeros que se suman a la comunidad universitaria de la UCU.

Estudiantes en la Universidad Católica del Uruguay. Foto: Cortesía Universidad Católica del Uruguay.

La UCU y los indicadores clave

El ranking QS considera indicadores vinculados a la calidad y el impacto de la actividad universitaria. Uno de los más relevantes es el indicador de reputación académica, es decir, la percepción de la calidad de la enseñanza y la investigación de una institución, a partir de la valoración de académicos de todo el mundo. En este indicador la UCU registró uno de sus avances más significativos: se ubicó en el puesto 577 a nivel global, frente al 669 obtenido en la edición anterior.

También mejoró considerablemente en resultados de empleo, que evalúa la capacidad de las universidades para preparar a sus estudiantes para una inserción profesional exitosa. Pasó del lugar 604 al 338 en tan solo un año. Este indicador considera tanto la trayectoria de los graduados —incluyendo su acceso a posiciones de liderazgo— como su desempeño en el mercado laboral, medido a través de variables como la rapidez con que consiguen empleo y los niveles salariales alcanzados.

Ambos indicadores están ligados a una UCU innovadora que apuesta por un modelo universitario flexible, con un alto porcentaje de cursos electivos, que da la posibilidad al estudiante de perfilar su carrera y combinar intereses.

Para la universidad, innovar es hacer convivir lo tradicional con lo nuevo. Por sus pasillos circulan estudiantes de carreras de larga data en el sistema educativo terciario uruguayo, como Medicina, Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Agronómica, con aquellos que cursan carreras universitarias inéditas en el país, como Licenciatura en Cine, Artes Escénicas o Ciencias del Comportamiento. Esos estudiantes de carreras a priori muy diferentes se encuentran en cursos que aportan al desarrollo de una cultura humanista, creativa, innovadora y crítica que deben cursar como parte de su trayectoria universitaria.

Otra de las áreas de evaluación es el impacto de la producción científica, en la que la UCU fue bien considerada. “Somos una universidad de investigación”, afirma el rector y amplía el concepto: “Nos interesa que eso permee en todas las carreras, en los postgrados y en los doctorados. Tenemos una política consistente para fortalecer los departamentos académicos, que crecen año a año. Tenemos 78 profesores de alta dedicación en el Sistema Nacional de Investigadores, más de un centenar de doctores y varias decenas de doctorandos, y eso se refleja en el ranking”.

La sostenibilidad es otro de los indicadores clave y mide cómo las universidades contribuyen al desarrollo sostenible a través de su desempeño ambiental, su impacto social y sus prácticas de gobernanza. Considera aspectos como la gestión responsable de los recursos, la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la igualdad de oportunidades y la transparencia institucional.

Según Fernández Techera, una UCU comprometida con la sostenibilidad viene de la mano con formar a ciudadanos de este mundo, y la obliga a tener políticas coherentes con ese objetivo. En gestión de residuos y manejo de la energía, sí, pero también va más allá. Es pensar en una universidad cada vez más inclusiva, en particular en el acceso a la educación superior de personas en situación de vulnerabilidad a través de políticas que se buscan fortalecer constantemente.

El rector agrega otra dimensión a la sostenibilidad y lo sintetiza con un dato tan concreto como contundente: el 42% de los estudiantes UCU son primera generación de universitarios en sus familias. “Eso implica un cambio significativo en la vida de la gente”, expresa.

La sostenibilidad es, además, vinculación con la sociedad. “Estamos convencidos de que la universidad es un servicio de la Iglesia hacia la sociedad uruguaya. Por eso, recibimos permanentemente en nuestros campus a miles de personas que vienen a actividades para las cuales la universidad abre sus salas, clases y auditorios. También vamos a los barrios: tenemos presencia en Casavalle, en el Cerro, prácticas profesionales en policlínicas, en hospitales, en centros sociales”, puntualiza.

A lo largo de sus 41 años, la UCU ha crecido, innovado y se ha comprometido con la sociedad uruguaya de forma constante. Ser evaluada como la mejor universidad privada del país por el QS World University Rankings es, en palabras del rector, “un mojón para seguir el recorrido, con “audacia, coraje y creatividad”.