García descartó presiones para la vacunación de militares: "No es verdad"

El ministro de Defensa, Javier García, señaló este jueves que desde su cartera no se está presionando u obligando a los efectivos a que se vacunen con las primeras dosis que llegaron al país contra el coronavirus, del laboratorio chino Sinovac. No obstante, sí adelantó que se "exhortará" a que el personal de Sanidad de las Fuerzas Armadas se vacune porque "no puede ser que haya una persona vaya a un servicio de salud y entre sana de COVID-19 y se vaya enferma" del virus, dijo.

Las declaraciones de García, realizadas en diálogo con "Informativo Carve" (Radio Carve), llegan luego de que circularan versiones en las que se afirmaba que el ministerio estaba obligando a los efectivos a darse la vacuna.

"No es verdad", aseveró el jerarca y agregó: "Cuando vi esas versiones en redes sociales me preocupé en tomar la información. Lo que sí hacemos es informar, porque hay una actitud de responsabilidad, de informar de qué es lo que se está poniendo a disposición para que una persona con libertad acepte o no", dijo.

El jefe de la cartera recordó que en Uruguay la vacunación no es obligatoria y que, por tanto, "en la medida que es voluntaria, no hay ningún tipo de consecuencia".

"Si bien es voluntario, como en todos lados, gran parte de nuestros efectivos cumplen tareas en zonas de riesgo: frontera y cárceles", detalló el secretario de Estado.

Además, señaló que las Naciones Unidas envió una carta la semana pasada a su cartera indicando que para participar en las próximas misiones los soldados que asistan "deben estar vacunados". Recordó que los efectivos que asisten a estas misiones internacionales obtienen otras dosis previo al viaje.

En tanto, García añadió que "por un tema de responsabilidad social, profesional, solidaridad, respeto del entorno de trabajo", sí se exhorta "a que el personal de las Fuerzas Armadas se vacune".



Respecto a este punto señaló que "es dentro de la voluntad, saber que son vacunas seguras, que tienen una muy buena eficacia, y vuelvo a reiterar: las pedimos a gritos".

"Lo que más me llama la atención es cómo estuvimos prácticamente durante un mes y medio, gran parte del Uruguay ansioso, con razón, pidiendo vacunas y cuando llegan hay capacidad ociosa", lamentó el jerarca.

En tanto, confirmó que se vacunará en los próximos días, casi al mismo tiempo que el gobierno se definiera vacunar a personas comprendidas entre los 55 y 59 años frente a la baja vacunación en los primeros días. "No tenemos tiempo para perder", dijo a El País el ministro de Salud, Daniel Salinas.

"Vi que están por habilitar mi edad, así que apenas la habiliten me vacunaré", manifestó García.

Destacó que "sin dudas" hay que ir a vacunarse porque son dosis "seguras, dan una cobertura muy importante y sobre todo que están destinadas a que no haya gravedad en la enfermedad. Vamos 600 y pico de compatriotas muertos (por el virus). No es changa, ¿no?".

Por otro lado, tras ser consultado sobre el destino de los cuatro ultrafreezers adquiridos en febrero, el ministro remarcó que para las vacunas de Pfizer "se van a utilizar", ya que si bien el laboratorio informó se pueden no usar por unos días, "después hay que utilizarlos para la mejor conservación" de las dosis.

El presidente Luis Lacalle Pou informó este miércoles de noche que el 10 de marzo arribarán al país las primeras 50.000 dosis de Pfizer.

Hasta el momento el único grupo habilitado para darse las vacunas de Sinovac está conformado por policías, militares, bomberos, personal de la educación y del INAU menores de 60 años. A partir de la semana que viene la vacunación se habilitará para todas las personas entre 55 y 59 años que quieran inmunizarse.