Estudiantes ocuparon Liceo 1 de de Las Piedras en protesta por eliminación de turno

Estudiantes del Liceo N°1 Manuel Rose de Las Piedras ocuparon ayer jueves las instalaciones del centro educativo en rechazo a la posible eliminación del turno intermedio matutino, informó a El País Karina Hernández, representante de los alumnos.

El Liceo cuenta en su turno diurno con tres horarios diferentes: el matutino, intermedio y vespertino. "La dirección quiere pasar a dos horarios y los estudiantes estamos en contra del cambio de horario porque somos 400 alumnos por turno con clases de no menos de 30 alumnos cada una y si se suman los 200 más por turno no va a haber capacidad", dijo Hernández.



La estudiante señaló que el centro es "clave para la zona de La Paz y Progreso" porque cuenta con todas las orientaciones, algo que no se da en esos casos.

"Queremos que la dirección informe qué es lo que pretende hacer para el próximo año porque el tema fue votado en sala docente, pero no tuvieron en cuenta a los estudiantes. Es un tema que se reitera de otros años pero este no consultaron al alumnado y nosotros nos oponemos", concluyó.