La escuela pública capitaliza la leve caída de los colegios en un nuevo comienzo del año lectivo

En el primer día de clases se cumplieron casi todos los pronósticos: llovió en la mayoría de los departamentos, como estaba previsto, por lo que algunas túnicas blancas no lucieron tan almidonadas e inmaculadas como de costumbre. El uso del tapaboca, pese a que dejó de ser obligatorio para los estudiantes, no se extinguió. En la UTU hubo más problemas con los cargos docentes que en Secundaria, donde hubo más inconvenientes que en Primaria... Algo previsible, según cómo se venía desarrollando la asignación de horas. Y la confirmación de la caída de contagios de la ola de ómicron hizo que las faltas por covid-19 hayan sido la excepción y no la regla.

Pero, contra todos los pronósticos y la tendencia obvia, ayer la escuela pública no perdió alumnos. Los datos preliminares de Primaria indican que ayer estaban inscriptos unos 339.000 niños, una cifra muy similar a la de fines de 2021. ¿Cómo es posible si cada vez nacen menos niños y los técnicos vienen anticipando que la escuela perderá, año a año, más estudiantes?



La generación que egresó de sexto de escuela a fines del año pasado era, en tamaño, muy similar a los recién ingresados a primer año. En la educación inicial sí se notó la baja de unos 2.000 alumnos. Pero esa caída fue compensada porque, según explicó la directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, en la edad escolar el sector público capitalizó a niños que abanderaron la enseñanza privada.



Hasta ayer, por ejemplo, el sistema estadístico de Primaria revelaba que la institución tenía pendientes 2.381 pases de estudiantes. La directora de Planeamiento de Primaria, Ivonne Constantino, explicó que en esa cifra “hay de todo, incluyendo pasajes a la interna del sistema público o desde el sistema privado”.



En una primera lectura de las autoridades educativas, la situación económica generada por la pandemia, que ya había sido la gran explicación de la caída del 3% de la matrícula de los colegios privados el año pasado, parece seguir torciendo la tendencia.

La llegada de niños nacidos en el extranjero no parece estar moviendo la aguja. Porque la inmigración argentina reciente es, en su mayoría, de un nivel socioeconómico que elige la oferta privada. De hecho, en Maldonado está creciendo la matrícula de colegios por la llegada de argentinos que se vinieron a vivir al país y porque se inauguraron un par de instituciones nuevas en la zona.



La pandemia, a su vez, redujo la entrada y asentamiento de extranjeros en el país... aunque hay excepciones. En la puerta de la escuela Sabas Olaizola, en el centro de Las Piedras, el pequeño Kennet esperaba la orden para entrar a clase. Era su debut en la educación obligatoria y lo hacía en un país que no era el suyo de nacimiento. Junto a su familia peruana residen en Uruguay desde hace tres meses, así que la inscripción la tuvo sin todavía tener la cédula de identidad. Su padre trabaja en la construcción de las vías del ferrocarril, así que su madre Arzelita lo acompañó a su primer día de escuela con la esperanza de que “aprenda y se divierta”.



Lo mismo, aprender y divertirse, era lo que más quería para este año Uzmila, una pedrense que empezó cuarto de escuela y a quien le “fascina” jugar a las maestras.

La vuelta a clases. Foto: Francisco Flores.

La escuela Sabas Olaizola fue el primer centro educativo experimental de Uruguay (incluso es antecesor de La Experimental de Malvín y de Progreso). En 1931 Olaizola innovó allí con la metodología del pedagogo belga Ovide Decrol, bajo la consigna de romper con las clásicas aulas, dar lugar al contacto con la naturaleza y la enseñanza activa del niño. El edificio patrimonial aún se conserva. Pero Uzmila y Kennet, como el resto de sus compañeros, estudian en un local más nuevo y que desde ayer se convirtió en escuela de tiempo completo.



Los locales se encuentran “en una muy buena situación de infraestructura, producto de un plan de recuperación de edificios”, dijo el presidente del Codicen, Robert Silva, en su visita a la escuela para dar inicio formal al año lectivo.



“Quizás (este año) no cortaremos tantas cintas, pero atenderemos azoteas, ventanas y humedades que los centros educativos no tienen que tener”; el objetivo es “asegurar las mejores condiciones de aprendizaje y de enseñanza” para estudiantes y docentes, sostuvo el jerarca de la educación.



Mientras Silva y otras autoridades educativas del oficialismo visitaban algunos centros educativos de Las Piedras, en Piedras Blancas los dos nuevos consejeros del Codicen electos por los docentes hicieron su propia recorrida. Y aunque la consigna era la misma (dar la bienvenida, recorrer las instalaciones, conversar con la comunidad educativa en el terreno), y aunque ambas localidades son cercanas, el contrapunto de las recorridas fue una antesala del choque de fuerzas que se avizora en el máximo órgano ejecutivo de la educación.

Porque mientras en el oficialismo se puso el acento en que el año lectivo comenzó con “presencialidad 100%” y docentes asignados en gran parte del territorio “salvo excepciones”, los consejeros docentes que pertenecen a las listas sindicales notaron en su visita a la UTU de Piedras Blancas que “emerge el reclamo de auxiliares de servicio y el reclamo de equipos interdisciplinarios”.



En Primaria en concreto, dijo la consejera Daysi Iglesias, “se están dando tres problemáticas: en la 131 ha tenido un problema de filtración del techo, la 157 que tiene tres salones en un estado no habilitado y ha comenzado con grupos dobles, pero reclama contenedores y la escuela 2 que está en reparaciones”.

Robert Silva. Foto: Francisco Flores.

Apuesta a la innovación en Casavalle

La inspectora Técnica de Primaria, Selva Pérez Stábile, dijo en la previa al inicio de cursos que le decepciona que en algunas aulas las actividades propuestas por los docentes sean “más de lo mismo”. En ese sentido, la directora Fabeyro explicó que el mayor uso de la tecnología fruto de la emergencia sanitaria puede ser un impulso, y adelantó que este año Primaria apuesta a un programa piloto en 11 escuelas de Casavalle. Allí los estudiantes de cuarto hasta sexto tendrán tutorías y apoyos (en parte por Ceibal) fuera de clase.



El tapaboca dijo presente.

El uso del tapaboca es recomendado a partir de los seis años, pero no es obligatorio. Sin embargo, muchos estudiantes optaron por seguir usándolo. Ante la denuncia de que en algún colegio privado se mantiene la obligatoriedad, la directora de Primaria, Graciela Fabeyro, aclaró que el protocolo rige para todos y no puede exigirse. Pablo Cayota, exdirectivo del Ineed, dijo estar “preocupado” por adolescentes que quieren seguir usando tapaboca por “razones no sanitarias”.

Enseñanza vive la previa a elección

Tras el fuego cruzado sobre si los carteles a favor y en contra de la LUC atentan contra la laicidad educativa, los sindicatos y las autoridades de la enseñanza dejaron en claro que en los centros educativos solo puede haber propaganda en la cartelera sindical. Incluso el consejero por el lema de los sindicatos, Julián Mazzoni, dijo que “la propaganda debe solo estar ahí y no pueden repartirse volantes”. En Artigas hubo denuncias en redes sociales por un cartel del No en la puerta de un liceo.

Consejeros donarán su jornal del 8M



La educación es uno de los servicios que se verá afectado hoy por el paro general en reivindicación del Día de la Mujer. Como a los consejeros del Codicen no les computan las inasistencias y en la práctica es imposible saber si adhirieron a la movilización o no, el nuevo consejero del Codicen electo por los docentes, Julián Mazzoni, dijo que donarán el jornal a las agrupaciones sindicales. La educación, en especial en Inicial y Primaria, es una de las actividades laborales más feminizadas.