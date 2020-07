Docentes uruguayos duermen poco y comen a las apuradas, según estudio del Ineed

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El que poco duerme, poco rinde. Es uno de esos axiomas de la salud para los que no cabe la frase “cada maestro con su librito”. Pero más de la mitad de los docentes uruguayos no cumple -o no puede cumplir- con esa máxima. Un estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) revela que el 51% duerme seis o menos horas al día, cuando lo recomendado son entre siete y ocho.

Para que la comida caiga bien, hay que masticar cada bocado entre cinco y diez veces más de lo que lo hacemos habitualmente. Ese es otro axioma científico. Pero la cuarta parte de los docentes uruguayos almuerza en menos de 15 minutos -si es que almuerzan, porque hay un 8% que ni siquiera lo hace.

Estas evidencias sobre el estilo de vida de los docentes dan cuenta de la necesidad de “revisar cómo se hace para congeniar la vida familiar y la laborar, y, a la vez, repensar las políticas”, explicó Federico Rodríguez, director de la Unidad de Estudios e Indicadores del Ineed. Tanto es así que la cuarta parte de los docentes encuestados percibe un “bienestar bajo”.



En parte, esa sensación está alimentada por síntomas de estrés (la mitad padece al menos uno) y por problemas físicos concretos: el 51% tiene disfonía o alteraciones en la voz, el 47% problemas musculares, el 44% afecciones gastrointestinales y el 43% problemas de columna.



Son valores, dice el Ineed, “por encima de la media de la población nacional”.