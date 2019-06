Docentes piden discutir jura de la bandera por considerarlo un acto "fascista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo (ADES) pide rediscutir la obligación de jurar la bandera dado que consideran se tata de un acto "fascista".

El próximo 19 de junio los alumnos de primero de escuela harán la promesa de la bandera como es tradicional mientras que los de primero de liceo jurarán la bandera.

La última Asamblea General de ADES Montevideo pidió "iniciar acciones que tiendan a la derogación de la normativa de jura de la bandera" ya que entienden es "ilegal obligar a jurar fidelidad a un menor", según informaron en un comunicado.

"La jura, en sí, es un acto de tipo militar. Las filas de jóvenes, las banderas, el himno, son rasgos que bien parecerían un desfile de los fascistas italianos en la época de Mussolini, pues dicho régimen basa su poder en un sistema de creencias nacionalistas al extremo, que tienen su típico ejemplo en el amor a los símbolos patrios", sostiene el comunicado.

Y agrega que "en dicho acto, solemne y obligatorio, se obliga a menores de edad, niños y adolescentes, a un juramento que implica: la defensa de la constitución y las leyes, el honor y la integridad de la nación y sus instituciones democrática, con su vida si fuera necesario. Es importante recordar que, según el Código Civil y el de la Niñez y la Adolescencia, los menores de 18 años tienen la capacidad de ejercicio limitada, por lo que ningún menor de edad podría ser obligado a juramento alguno".

Un problema que surge al no tener el juramento de la bandera es que no se permite la promoción a cuarto año a quienes no lo hicieron y en para ser funcionario público se exige presentar el documento que acredita haber jurado la bandera.



Para avanzar en la intención de derogar esta disposición, la Asamblea estableció la necesidad de "crear una comisión de trabajo" para que entre otras cosas entre en contacto con la comisión de derechos humanos de ADES Montevideo y diferentes organizaciones sociales que puedan apoyar esta iniciativa.



Ades prevé esta semana repartir volantes en los liceos con la explicación.

Los docentes sostienen que ellos son "obligados a concurrir, aunque se trata, para nosotros, de una jornada no laborable, y lo que es aún peor, nos vemos obligados a legitimar con nuestra presencia actos de corte fascista, siendo testigos de juramentos que no son entendidos en su significado ni alcance por la enorme mayoría de los estudiantes. Además, se habilita al Director a disponer arbitrariamente de los funcionarios docentes, de gestión y servicio del liceo, pero no se explicita qué criterios se seguirán para determinar cuáles son los trabajadores que deben asistir".

Los sindicatos de profesores de Secundaria vienen sufriendo un debilitamiento. Se evidencia en la caída de afiliados y en la baja adhesión a sus movilizaciones. De los ocho paros convocados en 2018, el que contó con mayor acatamiento apenas alcanzó el 30% de apoyo de los docentes.