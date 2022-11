Más de 11.000 docentes iniciaron el curso online de formación sobre la reforma educativa y 831 lo finalizaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 31 de octubre fue el lanzamiento de los cursos de formación sobre la Transformación Educativa destinada a aquellos maestros y profesores de los grados en los que se implementará la reforma en 2023. Estos son Inicial, 1º, 2º de Primaria y 7º, 8º y 9º de Liceo. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que apuntan a que los docentes se capaciten en la Transformación Curricular Integral (TIC).

Esta capacitación es obligatoria y está disponible en la plataforma online del Plan Ceibal hasta el 28 de febrero. El principal objetivo es que los docentes tengan una aproximación hacia una currícula centrada en el estudiante y basada en las competencias. “Se trata de una primera instancia que luego será completada por una formación situada y por otras formas que desarrollará la ANEP”, señaló el organismo.



Hasta ayer, 11.194 docentes iniciaron el curso online y 831 de ellos lo finalizaron.



La duración de la capacitación se estima en 30 horas que son autoadministradas por cada docente, aunque se recomienda que se realice en seis semanas con cinco horas de formación por semana.



Cada uno de los módulos cuenta con varias propuestas de devolución, “entre autocalificables y calificación entre pares”. Para aprobar el curso el docente tiene que alcanzar al menos un 80%.

Julián Mazzoni, miembro del Consejo Directivo Central (Codicen) electo por los profesores, dijo a El País que varios docentes de Secundaria han dicho que la calidad de los cursos es “muy baja” y otros tantos no van a iniciar la capacitación porque rechazan por completo la reforma educativa que está llevando a cabo el gobierno.



Mazzoni cree que el hecho de que no la completen no es un problema porque si bien se dice que la transformación trae grandes novedades, en realidad son cosas que ya venían haciendo los docentes, como trabajar en proyectos y enseñar a partir de situaciones de la vida real. En definitiva, sostiene que hacer el curso o no, no va a cambiar el inicio de clases en marzo de 2023.



Adriana Aristimuño, directora de Planificación Educativa de ANEP, enfatizó a El País que los cursos de formación para docentes son obligatorios así como lo fueron para directores e inspectores, cuya última fase fue el 13 de octubre.



De todas formas, al ser consultada por la sanción o impedimento para aquellos maestros y profesores que no realicen la capacitación, dijo que no han definido nada. “Más que una obligación, se trata de una oportunidad para seguirse formando”, aseguró.

Un caso

Matías Rótulo, profesor de Literatura en el Colegio y Liceo Pallotti, escribió una carta a la opinión pública a cerca de su experiencia con la capacitación de la ANEP bajo el título “30 horas en tres horas”. El mismo 31 de octubre dijo que inició el curso online.



“El lunes hice lo que suponía yo, el primer módulo de otros cinco. Me llevó un rato, voy a ser sincero con esto, leí los materiales, respondí las preguntas y llegué al 88% en tres horas. No llegué al 88% por ser tan brillante, sino que, de verdad, me llevó un ratito, ese mismo lunes”, contó el docente.



“Esta semana me quedé esperando la segunda de la quinta entrega del curso y a cambio de eso recibí un certificado que indica que completé el curso con una carga horaria de 30 horas. ¿Y las cinco semanas? ¿Y las treinta horas? Ante la duda (y la desinformación) llamé a Ceibal donde me confirmaron que efectivamente completé el curso”, continuó el mensaje.



En tanto, el docente opinó que esta es otra forma “de empobrecimiento del sistema educativo”.

Ceibal

El Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, conocido como Plan Ceibal, ha participado en la Transformación Educativa en dos ejes.



Por un lado, a partir de conocimiento técnico y experiencia a través de sus profesionales especializados en áreas de alto nivel de dominio técnico como el pensamiento computacional (una de las 10 competencias que fijó la ANEP).



A su vez, fue el que cedió su plataforma tecnológica, llamada EDUx, para viabilizar la formación online a los docentes.



A partir del 18 de enero también podrán acceder a este curso cualquier docente sin distinción de grado y los privados lo harán a partir del 6 de diciembre (los docentes que implementan la reforma) y el 16 de enero todos.