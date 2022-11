Fin de cursos de Secundaria 2022: instancias de evaluación en Ciclo Básico y Bachillerato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Dirección General de Educación Secundaria publicó un comunicado con una serie de puntualizaciones en torno a las evaluaciones de los cursos 2022, manteniendo las pautas del cierre de curso 2021. Además, se indicó cómo será la evaluación y las etapas desde este mes hasta los exámenes de febrero de 2023 en caso no aprobar en otras instancias.

"En consideración a las situaciones particulares en las que se desarrolló el proceso de enseñanza y aprendizaje en los años 2020 y 2021, enmarcados en la emergencia sanitaria producida por covid-19, se resolvió continuar contextualizando la normativa que regula las instancias de evaluación de los aprendizajes en lo que refiere al cierre de cursos del año lectivo 2022", señaló un comunicado de Secundaria.

Como en años anteriores, "previo a culminar los cursos", habrá instancias finales de evaluación. El miércoles pasado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definió las propuestas de evaluación y pautas del fin del año lectivo. Entre el 28 de noviembre y el 10 de diciembre se llevará adelante la primera instancia de evaluación en Ciclo Básico. Para el caso de Bachillerato será entre el 21 de noviembre y 3 de diciembre.



"Quienes no logren obtener la promoción, continuarán con clases y tendrán una nueva evaluación especial, en la que definirán su situación", agregó la dirección.



Esta segunda instancia de evaluación, denominada "Actividades Finales Especiales (AFE)" en Ciclo Básico, y "Evaluaciones Finales Especiales (EFE)" en Bachillerato, se llevará adelante entre el 12 y 17 de diciembre y entre el 5 y 10 de diciembre respectivamente. En el último caso, en Bachillerato, la asistencia a esta segunda evaluación será "obligatoria" para quienes no hayan logrado los niveles de suficiencia.



Entre la primera instancia de evaluación y la segunda los alumnos deberán acudir a las clases de apoyo previstas.



"Quienes aprueben, promoverán las asignaturas y los que no, deberán rendir examen en febrero de 2023. Luego de la reunión de profesores y una vez emitidos los fallos de promoción total, parcial o condicional, se procederá a tomar los exámenes de las asignaturas previas correspondientes al año 2021", agregó Secundaria.

Más adelante, entre el 1 y 7 de febrero de 2023 en Ciclo Básico y el 1 y 6 de febrero próximos en Bachillerato, se desarrollará el acompañamiento de estudiantes.



Luego comenzará el cronograma de exámenes, que serán entre el 8 y 15 de febrero en Ciclo Básico y del 7 al 18 de febrero, tanto de asignaturas de años anteriores como del año 2022.



Al finalizar estos exámenes, tendrá lugar "la reunión final de carácter ficto, en la que los alumnos que salven los exámenes definirán su situación particular, pudiendo promover totalmente, parcialmente o repetir el curso".



"Tal como aconteció en el año 2021, los alumnos de primero a cuarto año, podrán promover hasta con cuatro asignaturas pendientes y los alumnos de quinto y sexto promoverán las asignaturas con un promedio base de 6", puntualizó Secundaria.



"El argumento, que dice que esta acción se pone en práctica para mejorar los índices de promoción, es incorrecto, ya que como se demostró al presentar el Monitor Educativo en el presente año, del 84,3% de alumnos promovidos, solamente el 2,3% de los alumnos utilizó el cambio de pautas. El 82% de los alumnos promovió con hasta 3 asignaturas pendientes, tal como era habitual en los años lectivos pre pandemia", agregó la dirección de Secundaria.



Además, se hizo referencia en el comunicado a las ocupaciones en varios centros durante el año. "En los primeros meses del año, se habilitó la presencialidad plena. Sin embargo, al ser un año particularmente conflictivo, los estudiantes perdieron más de un mes de clase por paros y ocupaciones en los centros educativos", apuntó el comunicado sobre las medidas que activaron varios gremios estudiantiles. En este escenario, "se mantienen las medidas de apoyo y acompañamiento en el 2022, con el objetivo de evitar la desvinculación, que junto con la inequidad, son los dos grandes desafíos que nuestro país y el mundo entero deben enfrentar".