Reforma educativa: esto es lo que los alumnos deberán saber sí o sí para poder egresar

A medida que se aproxima el final del año, cada vez son más los anuncios sobre los nuevos lineamientos para las escuelas y liceos que deberán aplicarse al inicio de clases en marzo de 2023. Pero entre los cambios que introducirá la reforma educativa, uno de los puntos más significativos para padres y alumnos es conocer qué competencias deberán aprender para poder avanzar en el trayecto educativo y qué impedirá que el estudiante pase de año.

Cuando los técnicos y docentes comenzaron a planear la llamada Transformación Educativa, se reunieron con académicos, empresarios y profesionales de distintas áreas para así determinar cómo debería ser el ciudadano uruguayo, tanto en conocimientos como en habilidades. Así, se determinó que los alumnos deberían desarrollar 10 competencias y estas fueron explicitadas en el Marco Curricular Nacional que diseñó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).



Estas son: competencia metacognitiva, competencia intrapersonal, iniciativa y orientación a la acción, comunicación, relacionamiento con los otros, pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento computacional y competencia en ciudadanía local, global y digital.



Si bien estas competencias por supuesto que ya se venían desarrollando hace tiempo en la educación de los niños, niñas y adolescentes, la reforma educativa extiende a todas las aulas la centralidad de estas 10 competencias en la trayectoria educativa, las cuales el alumno debe integrar a su desempeño en conjunto con los contenidos académicos, es decir, matemática, lengua, biología, etc.



“En vez de que el docente se focalice en el contenido concreto que se enseña, ahora pensará en lo que el niño sabe hacer”, dijo a El País Adriana Aristimuño, directora de Planificación Educativa. Por ello la mira está puesta en que el estudiante sepa resolver problemas de la vida real y para ello las pruebas tendrán más ejercicios que preguntas de memoria.



Ahora bien, ¿qué significa cada una de estas competencias y cómo serán evaluadas?



La ANEP determinó lo que se llama “perfiles de egreso” para cada uno de los tres ciclos de la Educación Básica Integrada (EBI). El primero es desde la Educación Inicial (tres a cinco años) hasta 2º de Primaria; el segundo ciclo comienza en 3º y finaliza en 6º, y el tercer ciclo va desde 7º (que hasta ahora es 1º de Liceo) hasta 9º (3º de Liceo). Este perfil hace referencia a lo que se espera que el alumno incorpore al finalizar el ciclo.



Por eso, luego de 11 años de estudios entre Educación Inicial, Primaria y Ciclo Básico, para que el alumno pueda pasar a la Educación Media Superior (4º de Liceo), tiene que haber desarrollado los siguientes aspectos.

Una a una

En primer lugar, el adolescente debe tener la capacidad de describir, explicar, argumentar y definir conceptos al igual que saber leer, expresarse oralmente de manera hábil y lograr procesos de escritura de textos en forma fluida y con dominio del lenguaje. En relación a segundas lenguas -sobre todo inglés- debe saber leer y escribir con riqueza léxica y conocer la ortografía y la sintaxis (competencia comunicativa).



A su vez, el alumno debe haber aprendido a iniciar proyectos personales involucrando su intuición y su imaginación (pensamiento creativo). También, debe haber adquirido herramientas para interpretar problemas, saber formular hipótesis e investigar temas -como podría ser un hecho histórico- para estar capacitado como para argumentar en un ensayo (pensamiento crítico). Esta competencia integra, asimismo, el aprendizaje de la ética.



Por otro lado, el estudiante tiene que saber hacer experimentos científicos con sus respectivas herramientas tecnológicas necesarias y tener la capacidad de interpretar datos (pensamiento científico). Además, poder desarrollar modelos y teorías. Asimismo, el adolescente debe saber usar distintos programas de computación y conocer los distintos usos de la inteligencia artificial -por ejemplo, las herramientas de Excel- (pensamiento computacional).



El alumno, asimismo, debe tener un nivel de aprendizaje que le permita estudiar con autonomía, organizarse mentalmente, identificar temas de su interés y experimentar en ellos, al igual que autorregular -fijarse tiempos y metas- sus procesos de aprendizaje (competencia metacognitiva). Además, cada estudiante tiene que saber observar sus emociones, acciones, y responsabilidades para tomar decisiones y resolver conflictos, así como tener una actitud crítica a la información.



También tiene que ser consciente de los puntos de vista de las otras personas y hasta replantearse los suyos (competencia intrapersonal). En esta línea, para pasar a 4º el adolescente tiene que saber participar y evaluar proyectos y también tiene que saber actuar como un ciudadano que forma parte de la sociedad atendiendo a sus necesidades, derechos y obligaciones, así como a los de otros compañeros (iniciativa y orientación a la acción).



El alumno tiene que promover una sociedad más justa, inclusiva y equitativa -en relación a género, etnia-raza, diversidad sexual, cultural, discapacidad-, debe haber desarrollado la empatía y el respeto a todas las diferencias en oposición a la violencia. En definitiva, se apunta a la construcción de su propia identidad (relación con los otros).



Por último, el estudiante debe ser capaz de utilizar estrategias y herramientas para el uso seguro de medios digitales, participar en redes sociales y reconocer la importancia de la propiedad intelectual. Además, tiene que generar y promover acciones de conservación, recuperación o mejora del ambiente y el patrimonio cultural (competencia en ciudadanía local, global y digital).

Evaluación

Para Primaria, cada una de estas 10 competencias serán evaluadas en cada boletín (que se envía cada dos meses) a partir de un juicio de valor personalizado del docente y una nota del 1 al 10, según la última propuesta del Codicen. Para Liceo, las competencias se tienen en cuenta en cada una de las asignaturas (Matemática, Física, Idioma Español) y se puntúa estas habilidades y los contenidos aprendidos también del 1 al 10.



"No es justo evaluar al alumno por “un solo día"

Los dos cambios que quizá sean los más “drásticos” de la reforma tienen que ver con la repetición y los exámenes. Por un lado, la repetición pasará a ser salteada (luego de cada tramo), es decir, en 2º, 4º, 6º, 8º y 9º. El alumno que no llegue a los conocimientos y competencias exigidos, en primer lugar recibirá un apoyo especializado (quizá durante el verano) y de ser necesario recursará. Por el otro lado, se quitan los exámenes tribunalizados en Secundaria. Juan Pereyra, director general de UTU, explicó que, en su caso, tiene una población muy carenciada y ocurría que el día del examen no se encontraban en buenas condiciones o habían tenido un problema. “Nosotros no debemos provocar que por un mal día un estudiante perdiera todo el curso”, dijo, y por eso ahora se evaluará el proceso de aprendizaje.