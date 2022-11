El libro de Sanguinetti "no es un libro de historia", criticó consejero de Codicen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El consejero del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en representación del colectivo docente de Secundaria, Julián Mazzoni, fue consultado por el programa preliminar para abordar la asignatura Historia en 9° grado, en el marco de la reforma educativa, donde se suprimió un libro del historiador Carlos Demasi y se agregó uno del expresidente Julio María Sanguinetti. Mazzoni expresó que a título personal lo ve "muy grave".

"Me interesa lo que Sanguinetti opina, pero no es un libro de historia, es un ensayo sobre cuestiones políticas con una tesis muy discutible y que la mayoría de historiadores han desechado", manifestó.



"Tampoco quiero censurar a Sanguinetti. Conversando amistosamente con el presidente de Codicen le dije: ‘Si agregamos a Sanguinetti, ¿por qué no sumamos también "Democracia y lucha de clases" de Enrique Rodríguez con el papel del movimiento obrero en la dictadura?’ Si vamos a empezar a poner actores políticos, habrá que tener mucha más amplitud", dijo Mazzoni en diálogo con Doble Click (Fm Del Sol).

Nuevo sistema de evaluación

Mazzoni también expresó sus reparos para con la propuesta preliminar del Reglamento de Evaluación de Estudiantes del plan de Educación Básica Integrada presentada días atrás, la que encuentra "laxa".

"Empezando por la asistencia, se supone que va a haber 190 días de clase, con tolerancia de hasta 50 faltas. Si están justificadas, se cuenta la mitad. Si tenés 50 faltas justificadas dejaste de concurrir 100 días. La asistencia tiene vinculación directa con el aprovechamiento. No hay forma de que se aprenda sin concurrir a clases", fue el primer argumento de Mazzoni contra esta propuesta de evaluación.



En segundo lugar, el consejero detalló que los tipos de evaluación con competencias "tienen aspectos bastante difíciles". "No digo que no corresponda considerar una serie de casos de cada estudiante, siempre lo hemos hecho, pero está la evaluación sumativa que vamos acumulando información de los aprendizajes, con determinada puntuación. Uno tiene la sensación de que el mensaje que se traslada a los estudiantes es que no va a haber una evaluación muy profunda", expresó en diálogo con Doble Click (Fm Del Sol).

"Si me dicen ‘evalúe la capacidad de comunicación que este estudiante tiene’, hay elementos muy complejos, subjetivos, que combinados con elementos de evaluación sumativa han sido considerados históricamente", apuntó, sobre propuestas que se presentan como "la gran innovación" pero forman parte del sistema actual.



"El mensaje es que no afecta tanto la asistencia y que siempre va a haber un mecanismo para que sigas adelante, aun cuando hay dificultades de aprendizaje", aseguró.

La injerencia en la vida adulta

Consultado por qué efectos puede tener esta nueva evaluación a la hora de salir del sistema educativo, Mazzoni explicó: "Ha habido un proceso histórico en el que se incrementan las cosas que se tienen en cuenta para evaluar. Estamos en una sociedad con niveles de exigencia altísimos para las relaciones laborales e interpersonales, no creo que esto prepare para una vida con todas estas dificultades".



"Hay una serie de contenidos muy importantes para desarrollarse en la vida democrática que no es lo que corresponde a la evaluación por competencias, a mi juicio hay que profundizar en los contenidos", detalló.



Por otra parte, manifestó su desacuerdo con la afirmación de que "el plan fue creado por docentes" y por lo tanto se tiene que acatar sí o sí: "Los que representan a los docentes son las Asambleas Técnico-Docentes (ATD), si no están las ATD no se puede decir que está representado el cuerpo docente. Y en este proceso han sido completamente dejadas de lado, algunos se quedaron pero a título personal".