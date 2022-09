"El gobierno no soporta la crítica", dijo Sabini en cruce por becas de formación docente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"A falta de argumentos, nuevamente recibo ataques infundados por autoridades de la educación, se me acusa de mentir y ser mezquino. Una cobardía que no acepto. Ni mentí, ni fui mezquino", comenzó expresando en una serie de ocho tuits el senador frenteamplista, Sebastián Sabini, en virtud del cruce entre oficialismo y oposición por destino de las becas de formación docente.

Las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), asistieron el pasado lunes 19 a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que ingresa en la última semana de trabajo para luego comenzar con la votación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Senadores.



En uno de los intermedios, el frenteamplista habló con la prensa y aseguró que se generó un sistema de becas que “posibilita” la transferencia de los recursos públicos para la formación de docente de privados, puesto que –según agregó –es "inconveniente" que se destinen estos fondos al ámbito privado, “sabiendo” que cuenta con más recursos, además de exoneraciones fiscales.



Mientras el senador del Frente Amplio brindaba estas declaraciones, lo escuchaba atentamente el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni. Apenas Sabini terminó de dar sus declaraciones, Baroni le recriminó por haber “mentido” en sus afirmaciones a la prensa y le replicó que el tema de las becas que involucran a centros privados era algo que ya había explicado dentro de la comisión.



En rueda de prensa el director de Educación dijo que Sabini ponía “especial” énfasis en lo que tiene que ver con las transferencias de recursos económicos públicos al privado. Aseveró que el ámbito de formación docente privado representa “menos” del 1%, y por ello entendía que hablar de transferencia de fondos, cuando se está “duplicando” la cantidad de becas “es un poco mezquino”.

Ante estos dichos, Sebastián Sabini expresó hoy en Twitter que "al día de hoy, luego de dos años y medio de gobierno, no se ha otorgado una sola beca más, con suerte y viento a favor se otorgarán a fines del año que viene, según expresó el ministro", y que la posición del Frente Amplio frente a la posibilidad de volcar recursos públicos al sector privado "no es nueva".



"Nadie sabe cuántos recursos se van a volcar a la educación privada (...) Estos ataques sólo se explican como una forma de tapar la lucha de estudiantes y docentes; el conflicto de la educación", manifestó el senador.



"En este tiempo me han atacado el ministro, un director nacional, una senadora, el presidente del Codicen y algún representante nacional.

No voy a dejar de lado mi convicción que es defender la Educación Pública ante la caída de la inversión y la falta de diálogo nacional", subrayó.



Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, había expresado que las críticas de la oposición sobre este tema son algo “rarísimo”. El secretario de Estado señaló que "nunca en la historia del Uruguay ha habido tanta plata para becas para estudiantes de formación docente como la va a haber a partir de 2023".



Asimismo, añadió que las becas que hoy existen las ofrece la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que decidirá como gestionarlas a partir de ahora "en base a su autonomía", y que el gobierno otorgará becas para tercer y cuarto año: "los años en los que se produce la gran fuga", sentenció.