¿Cuál es el porcentaje de egreso en el IAVA, en relación con liceos similares de Montevideo?

El Liceo N° 35 (IAVA) estuvo en el ojo de la tormenta por estos días tras la definición de Secundaria de sumariar a su director por una presunta falta administrativa, que derivó en ocupaciones de estudiantes y docentes, y hasta en una marcha. Esto en reclamo de que se rectifique la decisión contra el director -quien reconoció no haber acatado órdenes de las autoridades educativas-, que suspendan la obra de una rampa y mantengan el salón gremial -del que la dirección no contaba con llave- en el lugar en que está.

Por el IAVA han cursado diversas personalidades uruguayas desde su fundación. Cuatro de los seis presidentes de la República desde la restauración democrática (Jorge Batlle, José Mujica, Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez), otros políticos de renombre como Wilson Ferreira Aldunate o Danilo Astori, también varios artistas y destacados docentes.

¿Pero cómo funciona hoy este centro educativo? ¿Qué nivel de egreso tiene el liceo fundado un siglo atrás, según los últimos datos procesados?

Los números

El País consultó las últimas cifras disponibles en el Monitor Educativo de Secundaria sobre algunos de los liceos más importantes de la capital. En el caso del IAVA -que contaba con 1.530 alumnos en 2022- lo cierto es que la tasa de egreso se mantiene por debajo de la media nacional y también la departamental.

En 2021, último año del que se tiene registro de estos datos, poco más de cuatro (44,8%) de cada diez estudiantes egresaron, cuando el promedio nacional era casi de seis (58,7%). Esta cifra, a su vez, es menor a la de 2020 (44,9%).

En tanto, en el Liceos N° 2, el Miranda, el egreso en 2021 fue apenas menor al del IAVA (44,7%); en el N° 3, el Dámaso, representó la menor performance de este grupo (38,6%); en el N° 4, Zorrilla, se registró la cifra más alta, pero sin superar el promedio nacional (52,7%); y en el N° 6, Bauzá, un porcentaje también menor al del IAVA (41,5%).

Desde 2017, el IAVA no logra llegar al promedio nacional para cada año, con una distancia no menor a nueve puntos porcentuales siempre, siendo el mayor porcentaje en 2020 con 44,9%.

A su vez, si se compara el porcentaje con otros liceos montevideanos, el IAVA solo superó, pero por una décimas, el promedio en 2017 (40,6%) y 2019 (39,5%).