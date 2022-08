Cruce entre Da Silveira y dirigente de Fenapes: "Comprensión lectora, ministro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la tensión entre las autoridades de la educación y los gremios docentes y estudiantiles por la reforma educativa que busca activar el Gobierno, con paros y ocupaciones incluidas, este miércoles se desató un nuevo capítulo. El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, y Emiliano Mandacen, dirigente del sindicato de Secundaria (Fenapes), tuvieron un entredicho en redes sociales por las críticas al Plan Ceibal.

Horas más tarde de que Da Silveira declarara que el Ceibal "nació con la oposición radical de los sindicatos", el ministro de Educación tuiteó que "la mirada sindical sigue siendo hostil a Ceibal hasta hoy". "Quien quiera verificarlo puede leer este documento de 2020, que no solo ataca a Ceibal sino también a Ineed. La Internacional de la Educación América Latina es una federación de sindicatos. Fenapes y Fumtep son miembros", escribió.



Da Silveira adjuntó a ese mensaje la carátula de un trabajo que se titula "La política educativa en Uruguay: Experimentos y alianzas empresariales para lucrar con el derecho a la educación".

La mirada sindical sigue siendo hostil a Ceibal hasta hoy. Quien quiera verificarlo puede leer este documento de 2020, que no solo ataca a Ceibal sino también a Ineed. La Internacional de la Educación América Latina es una federación de sindicatos. Fenapes y Fumtep son miembros. pic.twitter.com/7jEeh7V9pk — Pablo da Silveira (@pdasilve) August 31, 2022

Ante esa publicación, Mandacen desafió al ministro, en la misma red social, a que "publique todo el material si es que lo tiene, eso sería más serio, acorde a su investidura". Sostuvo que "es un análisis profundo sobre el Uruguay como laboratorio de Políticas Educativas digitadas desde el exterior". Y agregó que sus "'cuadros' deben resistir el archivo", adjuntando imágenes de supuestas declaraciones que hizo la senadora nacionalista Graciela Bianchi en 2013, cuando era directora del Liceo Bauzá.



En ese intercambio vía Twitter, el exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativo (Ineed) Pablo Cayota preguntó si era cierto critican a "Ineed" y "Ceibal" en ese estudio. Mandacen respondió que el documento "está en proceso de análisis" y que por eso no le han dado "estado público". "Capaz Da Silveira lo maneja en su totalidad, y tiene el aval de la Internacional de la Educación (IE) para publicarlo, respetando los derechos de autor".

Esta en proceso de análisis @PCayota por eso no le dimos estado público. Capaz el @pdasilve lo maneja en su totalidad, y tiene el aval de la @intEducacion para publicarlo, respetando los derechos de autor. — Emiliano Mandacen (@emiliano1848) August 31, 2022

El trabajo, cuya carátula compartió Da Silvera, está disponible de forma libre en el siguiente link. IE lo publicó en su página de Issuu el 21 de setiembre de 2021.



De todos modos, el intercambio no quedó allí. Da Silveira tomó el guante y sostuvo que "para uno de los principales dirigentes de Fenapes", en referencia a Mandacen, a quien citó en Twitter, "Ceibal y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa son ejemplos de 'políticas educativas digitadas desde el exterior'".



Y Mandacen también respondió a este mensaje: "Comprensión lectora, ministro Da Silveira, dije el Uruguay como laboratorio, lo que usted nombra pueden ser instrumentos. Le solicitó públicamente que publique todo el documento, que además está en proceso de análisis, por eso aún no lo publicamos oficialmente".



En el medio de este entredicho, Fenapes apuntó contra el ministro vía Twitter: "Para no tener "ninguna relevancia en la vida educativa" porque tenemos "pocos seguidores en twitter", Da Silveira nos dedica bastante de su tiempo. No hay como un ministro de educación que odia a los docentes organizados para liderar una reforma de la educación. ¡Será un éxito!".