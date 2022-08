Da Silveira recordó que plan Ceibal "nació con oposición radical de sindicatos" y tuvo éxito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Frente a una nueva jornada de paro docente en contra de la reforma educativa, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que la oposición es "de los sindicatos", pero en tiempo pasado otros proyectos pudieron salir adelante en contextos similares. "Por ejemplo el Ceibal, que nació con la oposición radical de los sindicatos. Y Ceibal se desarrolló y se convirtió en un caso de éxito", recordó.

Da Silveira dijo que las movilizaciones "son parte" de la reforma, pero puntualizó que "hay una cantidad enorme de docentes que dice ‘sigan adelante, hay que cambiar cosas, no estamos bien’", enfatizó en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).



Además, el ministro aseguró que el discurso instalado de que no hay diálogo entre el Gobierno y los colectivos de docentes y alumnos "no coincide con la realidad" y puntualizó que "en el Codicen hay dos representantes de los docentes, en cinco. En el Consejo de Formación en Educación hay un representante de los docentes y otro de los estudiantes" y que el plan de reforma educativa se puso sobre la mesa antes de llegar al Gobierno.

Según Da Silveira, en 2019 el Frente Amplio y los gremios "eligieron no discutir" el tema y "se dedicaron a decir cosas horribles"; "como que si nosotros ganábamos era el fin del mundo, que hasta se iba a terminar el Carnaval".



"Como perdieron las elecciones, como la Ley de Urgente Consideración fue aprobada en un Parlamento democrático, como pusieron el recurso del referéndum y lo perdieron, ahora dicen de sentarse a discutir. Pero no, ahora es la hora de actuar. Les dimos muchas oportunidades para conversar", agregó.

Para Da Silveira, no es cierto "que los sindicatos tengan poder de veto en este asunto". "Es como si para la reforma de la seguridad social hay que tener el apoyo de funcionarios del BPS. No funcionan así las repúblicas", remarcó, y sentenció que su compromiso es "con la ciudadanía": "En una república mandan los ciudadanos, no mandan los gremios, ni las cámaras empresariales ni ningún otro grupo organizado".