Continúa la ocupación del Liceo Zorrilla, de centros de formación docente y varios paros

Este miércoles continúan una serie de ocupaciones en centros de formación docente y paros en varios centros educativos, entre ellos el Liceo Zorrilla. Los estudiantes resolvieron este lunes en asamblea activar una "ocupación indefinida" si las autoridades no hacen lugar a sus planteos, dijo a El País, Thiago Morales, vocero del Gremio Estudiantil del Zorrilla (GEZ). La medida es en reclamo de más presupuesto y contra la reforma educativa que impulsa la administración.

La escena este miércoles es de varios carteles sobre la fachada del liceo —"Queremos una reforma que libere, no que someta", señalaba una de las pancartas—, así como varios bancos de clase bloqueando la escalinata de la entrada. Hasta entonces, las autoridades educativas han solicitado al Ministerio del Interior la desocupación de los centros diariamente.



Respecto a la desocupación que ocurrió este martes, Morales valoró como una medida "muy prepotente" por la cantidad "innecesaria" de efectivos policiales dispuestos en la zona, en uno de los liceos más conocidos de Montevideo.



"No hemos tenido la respuesta de las autoridades todavía a los distintos reclamos que tenemos, que son fundamentales para tener una educación pública de calidad", remarcó Morales. "Hasta no ser escuchados, vamos a seguir con esta medida", remarcó.

Este año, antes de esta ocupación, sostuvo que han mantenido reuniones con las autoridades, así como han realizado paros y movilizaciones, pero consideran que no les están dando las "respuestas que necesitamos para tener una educación de calidad que merecemos", aseguró.



Entre las medidas que reclaman para el Liceo Zorrilla, una "psicóloga más o con un mínimo 20 horas por semana", así como una trabajadora social y psicopedagoga que tenga "mínimo 20 horas presupuestadas" que trabaje en el equipo multidisciplinario. Otros reclamos surgen por la situación edilicia, el cambio de la cancha donde realizan deportes que "es plenamente de hormigón, lo cual es un peligro para cualquier estudiante" y solicitan un salón de música. Además piden más becas y más cantidad de boletos (pasar de 50 a 65 boletos). "No todos pueden costearse la educación", remarcó.

Más medidas

Al mismo tiempo que transcurre la ocupación en el Liceo Zorrilla, la misma medida se aplica en el Instituto de Profesores Artigas (IPA), el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) y Institutos Normales de Montevideo (IINN).



Por otro lado, se realizan paros con talleres abiertos por parte del Centro de estudiantes del IPA (Ceipa) y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe). También en el Instituto de Formación Docente (IFD) de Durazno, de la Ciudad de la Costa y Canelones -está prevista una marcha a las 17.30-.

La medida se extiende al Instituto de Formación en Educación Social (IFES) con "paro de estudiantes por tiempo indeterminado" y Centro de Regional de Profesores (Cerp) del Sur con "paro por tiempo indeterminado".