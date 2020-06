Cierra un colegio de 245 alumnos en Pocitos y alertan de 10 más en crisis por la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Valentina, de 10 años, llora desde que se enteró que no podrá volver a pisar su colegio. Gianni, de cinco, pregunta por qué no tiene más clases por la computadora. Patrizio, de 10 años, está angustiado y desorientado, cuenta su padre. Ellos son tres de los 245 alumnos que de un día para el otro y en plena pandemia se quedaron sin colegio, tras el intempestivo cierre del Pocitos Day School, que comunicó el martes de tarde -a menos de una semana del reinicio de las clases presenciales en primaria y secundaria- que cerraría sus puertas tras 30 años debido a que los ingresos no permiten “sostener” la institución abierta.

El cierre de la institución -fundada en 1989 y desde hace unos años ubicada en una casona en la avenida Luis Ponce- fue un baldazo de agua fría para las familias (el colegio tenía 245 alumnos de inicial, primaria y secundaria, más unos 50 estudiantes en régimen de tutorías) y para los 106 empleados. Pero además encendió las alarmas sobre la situación precaria de la educación privada en medio de la crisis sanitaria y económica por el COVID-19.



Pocitos Day venía con problemas y su situación se terminó de complicar por la pandemia. Es uno de los 50 colegios laicos agremiados en la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep). Su presidente Juan Carlos Noya, dijo a El País que muchos colegios intentarán terminar el año y ver las proyecciones para 2021 para decidir "si es viable o no mantenerse abiertos". La intención, insistió, es apostar a terminar el año “por un tema de respeto a los alumnos”. Pero advirtió: “La situación es complicada y todas las instituciones estamos afectadas. Algunas tienen espalda más ancha y otras no”. A Noya el asunto lo tiene preocupado “porque muchas instituciones están en un justo equilibrio”.

La situación económica precaria se deriva de un aumento importante en el otorgamiento de becas (es la solución que encontraron las instituciones para dar respuesta a las familias y no perder alumnos), así como descuentos de cuotas. “Todos hemos recurrido a eso porque las familias no pueden pagar y se quedaron sin trabajo. Y nosotros tenemos que apostar a que se queden cuando pase el temporal”, dijo Noya.

Hasta hace poco había unos 4.000 trabajadores de la educación privada en seguro de paro, y en Aidep aún no tienen la cifra actual con el reingreso a las clases presenciales.



Según los datos que manejan en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), hay 10 colegios que se encuentran en una situación económica de “fragilidad”, según dijo su secretario general, Sergio Sommaruga. A su juicio, la pandemia agudizó un problema estructural.



Zózima González, directora del colegio Jean Piaget, dijo a El País que “hay que aprender a reorganizar las instituciones” ante la nueva realidad. Para Pablo Cayota, director del colegio Santa Elena, es “la situación más crítica de la enseñanza privada en el país”, incluso peor que la de 2002. “La generalización es mayor a la de 2002, abarca a más gente. Hay muchas familias con ingresos reducidos o gente en seguro de paro. Hay emprendedores y profesionales que ven afectados sus ingresos. Eso en la clase media alta y en los sectores populares ni que hablar", indicó. “Y se ha logrado salir en base a un enorme esfuerzo colectivo”.

Desde la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), que agrupa a 157 colegios, evitaron hacer declaraciones sobre el tema y dijeron a El País que en unos meses el panorama será más claro.

Final.

Aunque la situación económica del colegio era precaria desde hace bastante tiempo y hace al menos un año se arrastraban negociaciones por atrasos salariales, los padres se enteraron del cierre en la tarde del martes y hubo una reunión por Zoom esa noche, donde se informó que las deudas impagas del colegio ascendían a cinco millones de pesos, según dijeron a El País participantes de esa reunión. Un día antes, el lunes pasado, se retiraron objetos de valor como televisores, según dice el sindicato. “Eso no es de buena fe”, dijo Sommaruga.

Pocitos Day School. Foto: Leonardo Mainé.

El comunicado difundido el martes dice que “son varias las familias que han quedado sin ingresos y por tanto imposibilitadas de pagar las cuotas mensuales”. Y que desde junio “se hace notorio que no es posible continuar con todo el equipo trabajando y sin ingresos que sostengan la institución”.

El colegio trabaja en la reubicación de alumnos y docentes, aunque no es simple debido a que el distanciamiento social por la pandemia complica más todo. Según pudo saber El País, una de las opciones que se manejan es el Queen's School, que está en la misma zona, tiene una propuesta y cuota similar. Su director Enrique Morrone dijo a El País que ya se reunió con padres de familias del Pocitos Day y que están dispuestos a aceptar alumnos.

En Primaria preocupa el tema. Ayer visitó el colegio la inspectora Estela Rodríguez, quien dijo a El País que las escuelas públicas tienen las puertas abiertas para absorber alumnos: “Nadie puede quedar sin educación”.