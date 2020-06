Directora de Pocitos Day: “La pandemia fue un cimbronazo que el colegio no pudo soportar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El colegio Pocitos Day School -con 106 empleados y 245 alumnos de educación inicial, primaria y secundaria- cierra después de 30 años porque sus ingresos no le permiten mantener abiertas sus puertas. La administradora del colegio, Inés Molinas, dijo a El País que el colegio atravesaba desde antes “una situación económica bastante delicada” y “la pandemia fue un cimbronazo que la institución no pudo soportar”.

-¿Por qué cerró el colegio?

-Ayer (por el martes) informamos que lamentablemente tenemos que cerrar el colegio y eso será a partir del día lunes. Estamos abocados en hablar con determinadas instituciones educativas de perfiles similares para que puedan acoger a los chicos y mantener las condiciones que tenían con nosotros. Ese es nuestro principal objetivo: que los niños puedan terminar el año de la mejor manera posible, así como contemplar la reinserción de los funcionarios en el mercado laboral en la medida de lo posible. De hecho, estoy reunida en forma permanente.

-¿La situación económica del colegio ya venía complicada desde antes de la pandemia?



-El colegio venía atravesando una situación económica bastante delicada. Pero no es de ayer, la pandemia no fue la causa. El año pasado nosotros hicimos una reestructura, tanto a nivel administrativo como institucional en general, con una renovación del proyecto educativo inclusive, apostando a la continuidad. Establecimos un orden que nos permitía enfrentar este año de una manera más ordenada, con proyección a futuro. Estábamos sí muy justos, no teníamos mucho margen por la crisis preexistente. La realidad es que la pandemia fue un cimbronazo que la institución no pudo soportar. Como se dice, fue la gota que desbordó el vaso.

-¿Hubo muchos padres que no pudieron hacer frente a las cuotas?



-A ver: muchas personas de la noche a la mañana se vieron en seguro de paro o trabajadores independientes que se quedaron sin ingresos. Los ingresos familiares se vieron afectados y esto repercute.

-¿Ustedes se van a presentar a concurso de acreedores?



-Sí, exactamente. El viernes se presenta el escrito. Es la solución que nosotros entendemos pertinente y toda la información estará disponible posteriormente en el expediente, que será de público conocimiento en el juzgado.



-Un abuelo de un niño me decía hoy que no perdía las esperanzas de que la situación cambiara. ¿No hay ninguna chance de seguir abiertos?

-Como te decía, estamos abocados en buscar soluciones para la continuidad de los chicos en otras instituciones.



-¿Qué éxito han tenido?



-Se resolverá entre instituciones. Estamos en conversaciones. Esperemos se concrete.